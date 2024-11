Eccellenza Puglia, Barletta campione d'inverno 2024-25

- Il colpo di testa a firma di Lattanzio al 15' del primo tempo e la pregevole punizione realizzata da Strambelli al 15' della seconda frazione di gioco, per il definitivo 2-0 al Bitonto, hanno consentito al Barletta di laurearsi Campione d'Inverno a quattro giornate dalla fine del girone di andata dell'Eccellenza Pugliese 2024-2025.Il titolo di parziale e temporaneo vincitore dello stesso campionato è stato conseguito al termine dell'incontro valido per la quindicesima giornata del primo torneo dilettantistico regionale, disputato al Puttilli nella serata di domenica 17 novembre 2024.Al termine dello stesso, il Barletta è saldamente al comando con 43 punti, contro i 29 dell'inseguitrice Polimnia. La compagine di Polignano a Mare è stata bloccata in casa sull'1-1 dal Brilla Campi, che riceverà i campioni d'inverno nel prossimo turno in programma domenica 24 novembre 2024.