Emiliano domani a Mesagne per il conferimento della cittadinanza onoraria

BARI - “Per la dedizione umana e professionale e l’alto senso di giustizia con cui hanno contribuito all’emancipazione della comunità mesagnese dall’aggressione e dallo stigma della criminalità organizzata”: con queste motivazioni, nel corso della seduta del 18 novembre 2024, il Consiglio comunale di Mesagne ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria ai magistrati pugliesi Antonio Giuseppe De Donno e Michele Emiliano.Nel testo della delibera sottoposto all’attenzione della massima assise cittadina, le ragioni di un percorso di riscatto collettivo che parte da lontano, all’interno del quale gli anni più bui della storia di Mesagne si intersecano con le biografie di De Donno ed Emiliano, due protagonisti che, a partire dagli anni Novanta, sono stati in prima linea nell’istruzione dei più importanti processi contro la mafia pugliese.Al fianco della comunità mesagnese e di tutte le sue espressioni istituzionali e associative, agli illustri neo cittadini onorari è stato riconosciuto il merito di aver contrastato i fenomeni criminali, in maniera fattiva e determinante, anche a rischio della propria incolumità personale.La cerimonia di conferimento si terrà domani, lunedì 25 novembre, alle ore 16, durante il Consiglio comunale convocato in sessione straordinaria e seduta pubblica presso l’Auditorium del Castello normanno svevo.