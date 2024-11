Barbiera, autista, sindaca, direttrice d’orchestra… 'In Foco': una mostra fotografica sulla parità di genere

FOGGIA - C’è la foto di una direttrice d’orchestra, di una barbiera, delle autiste di autobus, della sindaca di una città pugliese, di una pittrice, di un’allenatrice di basket, una chef, di una sommelier ed altre ancora. Tutte immagini che ritraggono volti di donne della città di Foggia o della provincia che svolgono lavori o ricoprono ruoli che quotidianamente non sono associati al genere femminile, con l’idea di mostrare, soprattutto alle fasce più giovani della popolazione, quanto il genere non sia influente sul tipo di professione che ogni persona desideri svolgere. La mostra fotografica “In Foco: rappresentazioni della parità di genere attraverso l'obiettivo” sarà inaugurata lunedì 25 novembre 2024, alle ore 11.00, negli spazi della sala conferenze della Pinacoteca Civica “Il 9cento” di Foggia (Via Ferrante Aporti 1) in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” che ogni anno si celebra in questa data quale momento di riflessione e sensibilizzazione su questo drammatico fenomeno.L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Kaleidos, aderente al consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese, che ha realizzato l’attività promossa dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità, seconda edizione”. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Foggia e della Consigliera di Parità della Provincia di Foggia. Al taglio del nastro interverranno: Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia; Erica Spagnuolo, presidente di Kaleidos; Assunta di Matteo, consigliera di Parità della Provincia di Foggia. Saranno presenti anche alcune delle donne ritratte nella mostra “In Foco”, che sarà visitabile da lunedì 25 a venerdì 29 novembre in questi orari: mattina 9/13, pomeriggio martedì e giovedì 16/18. I ritratti sono stati scattati dalla fotografa Eva Rutica.“Futura. La Puglia per la parità” è l’avviso con cui il Consiglio regionale della Puglia sostiene la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi. Il progetto “In Foco: rappresentazioni della parità di genere attraverso l'obiettivo” promosso dalla cooperativa sociale Kaleidos si inserisce in questo percorso. Hanno aderito alla rete del progetto: Polo Biblio-Museale di Foggia, Arcigay Foggia “Le Bigotte”, UIL Foggia, Liceo “Marconi” di Foggia, Istituto “Notarangelo-Rosati” di Foggia, Istituto comprensivo “Foscolo-Gabelli”, Legacoop Puglia. Per scoprire e conoscere i volti delle donne ritratte non resta che visitare la mostra. La partecipazione è gratuita.