Emiliano e Meloni firmano per la Puglia, 'Locomotiva del Sud'

credits: Ufficio stampa Regione Puglia

Bari, venerdì 29 novembre 2024. Sono da poco passate le 12.30 quando, presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia, subito l'apposizione delle firme di Giorgia Meloni e di Michele Emiliano sui libri riportanti il lungo testo dell'Accordo di Coesione Governo-Regione Puglia. Michele Emiliano e Giorgia Meloni hanno messo fine alle polemiche a distanza e alle tensioni che hanno animato, fino all'inaugurazione della Campionaria del Levante dello scorso 14 settembre, le relazioni istituzionali tra la Premier e il Governatore della Puglia. Una chiusura a lieto fine con la quale i pugliesi sperano che si passi dalle parole ai fatti per promuovere la Puglia a Locomotiva del Sud. Una prospettiva che, come sottolineato da Michele Emiliano e da Giorgia Meloni nel corso dei loro interventi, collocherà il Tacco d'Italia in prima linea nel superamento della Questione Meridionale.