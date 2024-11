Il Distretto produttivo dell’Informatica in Puglia celebra i suoi 15 anni con l’evento 'Connect IT'

BARI - Innovazione, tecnologie quantistiche, intelligenza artificiale e cybersecurity saranno i temi principali dell'evento “Connect IT”, che si svolge giovedì 5 dicembre dalle 10 alle 16 presso la Sala Federico II di Villa Romanazzi, in via Capruzzi 326, Bari.Organizzato dal Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese per celebrare i 15 anni di attività, l'incontro offrirà l'occasione per riflettere sul percorso compiuto dall’associazione, i traguardi raggiunti e le prospettive future per il settore ICT in Puglia. L’evento sarà anche un momento di confronto tra istituzioni, università, centri di ricerca e aziende del territorio, per discutere sull’importanza delle tecnologie emergenti e del comparto digitale per il sistema territoriale.«In Puglia – commenta il neo presidente del Distretto dell’Informatica Pugliese Claudio Tinelli - operano circa 7.839 imprese ICT, con un fatturato che supera i 2,7 miliardi di euro, secondo i dati di Anitec-Assinform del marzo 2022. Il settore dà lavoro a oltre 16.894 addetti, con una crescita dell’8.9% registrata negli ultimi anni. Le aziende, che spaziano su diversi comparti ICT e che operano su innumerevoli campi applicativi, spesso si distinguono per l'alto livello di innovazione, grazie anche alla collaborazione con università ed enti di ricerca locali.»La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Tinelli e proseguirà con una panoramica sui tre lustri di attività dell’associazione, con interventi dei presidenti precedenti che hanno contribuito al suo sviluppo.Poi, saranno presentati alcuni casi di successo nell’ambito dell’ICT promossi dal distretto e ampio spazio sarà dedicato all’innovazione, con l’intervento di Noemi Ferrari, fondatrice di Quantum Ket, che approfondirà il tema delle “tecnologie quantistiche”.Nel pomeriggio è prevista la sessione “La Puglia che Innova”, che vedrà la partecipazione di figure istituzionali, quali: Vito Bavaro, dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Donatella Toni, Program manager del Comitato di Direzione Puglia Sviluppo e Angelo Corallo, del Distretto Tecnologico High Tech DHITECH - che opera nell’ambito delle attività di ricerca e formazione sviluppate in progetti a carattere nazionale e comunitario -.Seguirà un approfondimento sul tema della “cybersecurity”, con un’analisi delle sfide attuali e delle prospettive future del Sistema Paese, a cura di Marco Valerio Cervellini dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - ACN, e di “intelligenza artificiale” con il contributo del Sistema Accademico Distrettuale - composto dall’Università degli Studi di Bari, dal Politecnico di Bari e dall’Università del Salento - che presenterà alcuni casi d’uso e una dimostrazione pratica di sistemi avanzati di AI nati sul territorio.«Il Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese – prosegue il presidente dell’associazione Claudio Tinelli – è, sin dalla sua fondazione avvenuta nel 2010, un centro nevralgico per la tecnologia e l’occupazione in Puglia. Oggi, con tutti gli associati, continua a rappresentare il cuore pulsante del settore ICT: un fulcro per il rafforzamento del tessuto economico sociale della nostra regione. Questo anniversario – conclude Tinelli – non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per continuare a promuovere l’innovazione e lo sviluppo del nostro territorio.»