Emiliano in visita a Teleperformance a Taranto: “La Regione investe in innovazione e servizi, Taranto è una grande opportunità”

Teleperformance: un modello di successo e innovazione



L’amministratore delegato di Teleperformance Italia, Diego Pisa, ha definito la visita “più che un incontro istituzionale, una festa” per celebrare il lavoro collettivo che ha rivoluzionato l’azienda. Pisa ha espresso la necessità di unire gli sforzi di privati e istituzioni per sostenere l’economia pugliese nel contesto delle grandi trasformazioni tecnologiche, sociali e ambientali. Pisa ha inoltre evidenziato il percorso dell’azienda, diventata Società Benefit e impegnata in progetti sociali e di welfare, che la rendono un esempio nazionale di buone pratiche imprenditoriali.



Progetti innovativi e nuove opportunità di crescita



Leo Caroli ha ricordato l’investimento di sette milioni e mezzo di euro per il progetto “Voice first – Voice intelligence for customer excellence”, cofinanziato dalla Regione Puglia e che ha portato all’assunzione di giovani ingegneri locali. Ha inoltre anticipato che “Puglia Sviluppo sta concludendo l’iter per un nuovo contratto di programma con Teleperformance, che prevede un investimento di circa sette milioni di euro, di cui quattro cofinanziati dalla Regione”. Questo investimento punta a migliorare la competitività aziendale attraverso la formazione e la riqualificazione continua dei lavoratori, contribuendo a rendere Taranto un riferimento per altri imprenditori interessati al territorio pugliese.



Un futuro di intelligenza artificiale e formazione digitale



Il nuovo progetto di Teleperformance mira allo sviluppo di una piattaforma per ottimizzare i processi di assistenza clienti con tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale e il metaverso, per la formazione del personale. Durante l’incontro, l’azienda ha ricordato il proprio percorso verso una gestione attenta alla valorizzazione del personale, che ha portato al risanamento dei bilanci e a riconoscimenti prestigiosi, come le prime posizioni nelle classifiche di Great Place to Work, il premio Best HR Team e la certificazione di parità di genere “Uni Pdr 125”.



Teleperformance Italia continua a distinguersi come leader nel settore, dimostrando che innovazione e sostenibilità possono convivere, a beneficio del territorio e del futuro della Puglia.

