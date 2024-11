Tragedia a Ruvo di Puglia: 97enne muore in incendio, gravemente ferita la moglie

RUVO DI PUGLIA - Un drammatico incendio in un appartamento di Ruvo di Puglia, nel barese, ha provocato questa mattina la morte di un uomo di 97 anni e il ferimento grave della moglie, una donna ultra novantenne. La donna, inizialmente data per morta, è stata successivamente trovata viva ma versa in condizioni critiche. Attualmente, è ricoverata all’ospedale San Paolo di Bari, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarla.Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da una stufetta elettrica che la coppia aveva sistemato nella camera da letto. Le fiamme, probabilmente, si sono propagate dall’elettrodomestico alla coperta sul letto, diffondendosi rapidamente e senza lasciare scampo all’uomo, mentre la moglie è riuscita a sopravvivere, pur riportando gravi lesioni.Al momento dell’incendio, i due anziani erano soli in casa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando per accertare le dinamiche esatte del tragico evento e valutare eventuali altri fattori coinvolti.