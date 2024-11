Noicàttaro, proseguono i lavori per il nuovo asilo nido in zona San Filippo Neri. Innamorato: “Struttura all’avanguardia”

NOICATTARO - Crescono le opere pubbliche a zero emissioni e le opportunità per le famiglie: a Noicàttaro, il nuovo asilo nido comunale, che si sta realizzando, rappresenta un esempio concreto di transizione ecologica e energetica nelle opere pubbliche”, lo dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato che insieme al vicesindaco e assessore all’Istruzione e Politiche Socio Sanitarie Nunzio Latrofa e al consigliere incaricato ai rapporti con le Istituzioni Scolastiche, Luca Cinquepalmi, ha visitato il cantiere del nuovo asilo nido che sta sorgendo in zona San Filippo Neri, opera finanziata per un importo complessivo di € 3.481.000,00, nelle linee del PNNR Missione 4 – Istruzione e Ricerca per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation UE.La struttura ospiterà 100 bambini della fascia 0-2 anni e si svilupperà su una superficie coperta di 1500 mq comprendente locali destinati alle attività didattiche oltre che spazi esterni attrezzati. Il nuovo polo didattico sarà dotato di elevati standard di qualità architettonica e impiantistica, materiali innovativi ed ecosostenibili con particolare attenzione alle aree aggregative e ludiche.L’attenzione ai materiali rende quest'opera particolarmente importante: la struttura è, infatti, composta da pannelli x-lam ovvero legno lamellare a strati altamente performanti, con rivestimento in lana di roccia e impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Una struttura a zero emissioni sviluppata su un unico piano: tre sezioni e servizi che ruotano attorno a una piazza centrale connessa con il verde esterno.“Stiamo per concludere un’opera all’avanguardia che pone l’attenzione alla qualità architettonica, impiantistica e funzionale dell’edificio, puntando su materiali innovativi, ecosostenibili e prevedendo aree esterne sistemate a verde e attrezzate per il gioco, attività creative e il ristoro. Non solo, questo progetto rappresenta anche un'opportunità per le famiglie che potranno contare sempre più su servizi a supporto dell’infanzia”, conclude il sindaco Innamorato.