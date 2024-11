Emiliano incontra la delegazione dei balneari Sib-Confcommercio

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato questa mattina una delegazione di imprenditori del settore balneare appartenenti alla Sib-Confcommercio, all’indomani dell’approvazione della nuova legge nazionale sulle concessioni balneari.

Il ruolo dei balneari nella gestione delle spiagge

Durante l’incontro, Emiliano ha riconosciuto il ruolo fondamentale dei balneari nella gestione e nella valorizzazione delle spiagge pugliesi:

«Abbiamo tutto l’interesse a mantenere un rapporto corretto con chi opera in questo settore, anche perché ci dà una grande mano nel tenere in ordine spiagge che spesso i Comuni non sarebbero in grado di mantenere agibili per una corretta fruizione turistica.»

Proprietà delle spiagge e concessioni

Uno dei temi centrali del confronto è stata la proposta di trasferire la proprietà delle spiagge dal demanio statale a quello regionale, un’ipotesi che richiederebbe un dialogo a livello della Conferenza delle Regioni. Emiliano si è mostrato aperto alla discussione, riconoscendo la complessità del tema e l’importanza di trovare soluzioni equilibrate per tutelare gli operatori e garantire una gestione efficace delle risorse costiere.

Stop alle gare in attesa dei criteri per gli indennizzi

I rappresentanti del settore balneare hanno sollecitato la Regione a inviare un atto di indirizzo ai Comuni per sospendere le gare per l’assegnazione delle concessioni, almeno fino a quando non verranno definiti dal governo i criteri per gli indennizzi, come previsto dalla legge nazionale appena approvata.

Un settore cruciale per il turismo pugliese

L’incontro ha messo in evidenza il ruolo strategico del settore balneare per l’economia e il turismo della Puglia. La Regione ha confermato la volontà di collaborare con gli operatori per affrontare le sfide legate alla nuova normativa, salvaguardando l’interesse pubblico e tutelando gli investimenti degli imprenditori locali.

Michele Emiliano ha ribadito l’importanza di un dialogo costruttivo e continuo con le associazioni di categoria, sottolineando che le spiagge pugliesi rappresentano una risorsa preziosa, non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale e culturale.