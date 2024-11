Emergenza idrica a Paolo VI di Taranto, Mazzarano: 'Dalla Regione quasi 1 mln di euro per autoclavi negli stabili di via XXV Aprile'

BARI - “La Regione, con delibera di giunta dell’11 novembre scorso, mette a disposizione di Arca Jonica ben € 954.571,55, che saranno utilizzati per realizzare vasche di accumulo idrico e autoclavi al servizio degli stabili di via XXV aprile, nel rione Paolo Sesto di Taranto. Parliamo di 43 edifici, per un totale di ben 457 alloggi”. Così il consigliere regionale e presidente della Commissione Ambiente e Trasporti della Puglia, Michele Mazzarano.“I residenti in quella zona della città affrontano disagi dalla scorsa estate e hanno fatto i conti con la mancanza di acqua proprio nel periodo più caldo dell’anno. Ancor più pesante è la situazione se si pensa che sono stabili abitati da molti anziani e disabili. A luglio infatti, la carenza di piogge ha provocato una forte diminuzione d'acqua negli invasi, e ha costretto l’Acquedotto Pugliese a ridurre la pressione con ovvie conseguenze per chi abita in quei palazzi, soprattutto ai piani più alti. In questo modo, con i lavori di potenziamento idrico previsti, verrà garantita la costante fornitura di acqua”.