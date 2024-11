EroCaddeo torna con 'Parlo ancora di te', un brano intimo che arriva al cuore

EroCaddeo pubblica il nuovo singolo ''Parlo ancora di te'', una ballad indie/pop dopo Mentre il mondo corre feat. Zeep, inclusa nella playlist Scuola Indie di Spotify. Il brano esplora gli stati d'animo dopo la fine di una relazione. Attraverso immagini evocative, come uno spazzolino dimenticato, una stanza vissuta in solitudine e un cellulare spento, il protagonista esprime la sua nostalgia per una persona che fatica a lasciare andare. Co-scritto con Francesco Pecs e prodotto da Dinv per Cvlto Music Group.

Un brano intimo e coinvolgente in cui il giovane artista, si mette a nudo raccontando le sue emozioni.

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è un cantautore e interprete pop nato a Modena e cresciuto in Sardegna. Nel 2022 firma con Cvlto Music Group e fa il suo esordio sulle piattaforme digitali con il singolo “Gravità Zero” scritto da Raige e Cicco Sanchez e prodotto da Dinv. Nel 2023 esce con i singoli “Prima Vera” e “Non Esiste” e alla fine dell’anno si trasferisce a Torino.