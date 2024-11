Nations League: Italia ai quarti con una vittoria sul Belgio, decisivo Tonali

Nazionale Italiana di Calcio fb

- Basta un gol di Tonali, all'Italia per avere la meglio contro il Belgio e staccare il primo posto in classifica. La rete arriva all'11' con il centrocampista del Newcastle, bravo a farsi trovare pronto sul cross basso di Di Lorenzo. Nonostante il primo tempo dominato dagli azzurri, il risultato rimane fermo sull'1-0.Nella ripresa i belgi cercano di portare dei pericoli nella retroguardia italica, ma la difesa tiene, con gli uomini di Spalletti che cercano la via del gol con Retegui. Dopo la vittoria con il Belgio, l'Italia vola solitaria alla testa della classifica approfittando del pari della Francia contro Israele, non andando oltre lo 0-0.La sfida di domenica con i transalpini sarà decisiva per stabilire la leadership del gruppo, ma gli Azzurri arrivano con il vantaggio della qualificazione già in tasca e la fiducia derivante dalla vittoria odierna.Grazie a questo successo, l’Italia conferma il suo momento positivo in Nations League, avvicinandosi sempre più all’obiettivo di raggiungere la fase finale del torneo.