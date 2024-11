Fa tappa a Bitonto il Circo Bellucci con la sua nuova formazione circense

BITONTO - Da venerdì 29 a lunedì 9 dicembre, in via Giuseppe Lazzari a Bitonto farà tappa lo spettacolo del Circo Bellucci, con la nuova formazione circense nata dalla collaborazione tra la famiglia barese di Emidio “Bimbi” Bellucci e la celebre compagnia tedesca di Joy Gartner.Sotto lo chapiteau sarà proposto uno spettacolo unico con attrazioni per grandi e piccoli, tanto divertimento e artisti di grande fama, ma non mancheranno gli animali, dalle tigri ai grandi elefanti asiatici.“Il nostro è un circo antico, ma modernizzato – ha affermato Emidio Bellucci -. Ci siamo adeguati ai tempi, ma mantenendo sempre la tradizione perché la famiglia Bellucci ha una tradizione di ben cinque generazioni. Lo spettacolo è composto da 12 numeri che alternano performer e animali”. La famiglia di Joy Gartner porterà in pista i suoi tre celebri pachidermi. Insieme a numeri di cinghie e verticali, creeranno un vero e proprio show nello show, un’esibizione emozionante combinata con le evoluzioni alle bascule dei giovani artisti.Lo spettacolo sarà impreziosito dalle bellissime tigri reali del Bengala di Clorinda Mundeling, dai Flying Ramirez, sensazionali trapezisti e acrobati messicani, dagli sketch comici del Clown Frenk, dalla performance dinamica e all’avanguardia di hula hop che avrà per protagonista Teresa Stojcic e dalla mascotte dello show, Sonic the Hedgehog, iconico riccio blu protagonista dell’omonima famosa serie giapponese di videogiochi.“Il circo piace e se lo spettacolo è buono, la gente risponde ancora – ha spiegato Bimbi Bellucci - Ci vuole il prodotto e in questo caso non manca, anche se andremo a migliorarlo perché è un progetto appena avviato”.Quello che sarà offerto dal Circo Bellucci sarà uno show di qualità, che trasmetterà emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie ed effetti scenici di grande impatto.Gli spettacoli saranno proposti tutti i giorni, ad eccezione del martedì e del mercoledì, alle 18 e alle 21, mentre domenica e i festivi alle 17 e alle 19.Circo Bellucci – via Giuseppe Lazzari – Bitonto (Ba): 3486490075