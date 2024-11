FAI per il Clima: un weekend di visite e passeggiate naturalistiche a Cisternino per la consapevolezza ambientale

Il FAI in Prima Linea per il Clima



Il presidente del FAI, Marco Magnifico, ha sottolineato l’urgenza di un impegno personale e collettivo per affrontare il riscaldamento globale: "È il momento della mobilitazione personale; è il momento in cui ognuno di noi deve combattere la sua piccola battaglia, mutando costumi, azioni e politiche di vita personale e familiare". Il FAI, fedele alla sua missione, punta a diffondere conoscenza e consapevolezza, spingendo le istituzioni e i cittadini a compiere scelte concrete e non più procrastinabili per contrastare la crisi climatica.



Visite Guidate al Museo del Clima



Il programma di queste due giornate inizia con le visite guidate al Museo del Clima, situato nella suggestiva ex scuola elementare di Caranna, un edificio d’epoca, curato dall’associazione Meteo Valle d’Itria. Le visite, in programma dalle 10:00 alle 12:30, saranno guidate da alunni del Liceo Punzi di Cisternino e dal meteorologo Giuseppe Bari, che illustreranno le cause, gli effetti e le possibili soluzioni alla crisi climatica.



Al termine della visita, i partecipanti potranno ascoltare un videomessaggio di Sergio Castellari, climatologo di spicco e ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che condividerà le sue riflessioni sulla necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici e di ridurre i rischi associati ai disastri naturali.



Passeggiata Naturalistica a Monte Pizzuto



Dalle 14:30, per chi vorrà approfondire la conoscenza del territorio, sarà possibile partecipare a una passeggiata naturalistica di circa 5 km, organizzata dalla cooperativa Serapia. La camminata attraverserà la contrada Caranna e si concluderà a Monte Pizzuto, dove i partecipanti potranno ammirare il tramonto dalla cima, con una vista che abbraccia la Murgia sud-orientale, la piana degli ulivi e l’Adriatico. Questa escursione offrirà ai visitatori un momento di contatto diretto con la natura, permettendo di apprezzare la bellezza del paesaggio e di comprendere l’importanza della sua tutela.



Un Invito alla Partecipazione



Con eventi come questo, il FAI invita tutti a riflettere sull’importanza di preservare il nostro territorio e a prendere consapevolezza delle azioni necessarie per contrastare il riscaldamento globale.

CISTERNINO — Di fronte a una crisi climatica sempre più urgente e palpabile, il FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) promuove due giorni dedicati alla sensibilizzazione e all’educazione ambientale, con visite guidate al Museo del Clima di Caranna e una passeggiata naturalistica fino a Monte Pizzuto, tra panorami mozzafiato e riflessioni sull'importanza della tutela ambientale. L’appuntamento è per il 9 e il 10 novembre, dalle 10:00 alle 12:30, in collaborazione con il Comune di Cisternino.