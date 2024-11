1° Campionato Mondiale di Pizza Contemporanea: innovazione e tradizione a confronto a Crispiano

Competizione e Innovazione: Le Categorie di Gara



I maestri pizzaioli gareggeranno in diverse categorie, come pizza classica, gourmet, napoletana, contemporanea e senza glutine, affiancate da sfide speciali per il titolo di miglior team e della pizza più creativa. Oltre alle gare tradizionali, i partecipanti potranno mostrare le loro abilità in competizioni di freestyle acrobatico, nella gara di “pizza più larga” e in quella di “pizza veloce”, dove la velocità nella preparazione è fondamentale.



La giuria, composta da esperti del settore e campioni di competizioni internazionali, giudicherà ogni preparazione per gusto, presentazione e innovazione. “L'evento avrà un’ampia visibilità a livello globale, con la presenza di media, critici e appassionati. Sarà una grande occasione di confronto e crescita per tutti i professionisti del settore,” ha aggiunto Rossini.



Una Festa per il Palato e Non Solo



In aggiunta alle competizioni, il campionato offrirà momenti di solidarietà, come la gara riservata ai ragazzi diversamente abili della Fondazione Epasss, che dimostreranno le loro abilità nella preparazione della pizza. Inoltre, durante le due giornate, ci saranno laboratori per esplorare la tradizione pugliese delle orecchiette artigianali, guidati dalla maestra Aurelia Arces e dallo chef Roberto Izzo. Gli spettatori potranno degustare pizze preparate dai migliori pizzaioli e partecipare a eventi di intrattenimento come l’esibizione della scuola di ballo “In Punta di Piedi”.

Programma del Campionato



Giorno 1:

09:00 - Accoglienza e registrazione, corso di formazione per studenti di scuole alberghiere.

10:00 - Cerimonia di apertura.

10:30 - 12:30 - Prima tornata di gare: categorie amatoriale, classica, contemporanea, gourmet, napoletana, chef e senza glutine.

12:30 - 13:30 - Pausa pranzo e musica.

13:30 - 18:30 - Seconda tornata di gare e degustazione finale della “Pizza più creativa”.

18:30 - Esibizione della scuola di ballo “In Punta di Piedi”.

Giorno 2:

09:00 - Accoglienza e registrazione.

10:00 - 12:30 - Gare di diverse categorie e pausa pranzo.

13:30 - 18:30 - Seconda tornata di gare e prove di abilità (pizza veloce, pizza più larga, freestyle).

19:00 - Chiusura del campionato, premiazioni, cena di gala e musica dal vivo.

Biglietti e Informazioni



I biglietti per il pubblico e le iscrizioni per i partecipanti sono disponibili sia online che in loco. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori via email a info@accademiaprofessionaledelgusto.it o ai numeri telefonici 329 1438241, 339 3946563, 349 4573770.

Accademia Professionale del Gusto: Un Faro per l’Arte della Pizza



Fondata tre anni fa a Grottaglie, l’Accademia Professionale del Gusto si è affermata come centro di eccellenza nel campo della formazione per pizzaioli e professionisti del settore della ristorazione. Grazie a corsi e laboratori dedicati, promuove la qualità, la tecnica e l’innovazione in ambito gastronomico.



Rossini conclude: "Questo Campionato Mondiale vuole essere un momento di crescita collettiva, dove pizzaioli, produttori e consumatori si incontrano per elevare la qualità della pizza, promuovendo la professionalità e il gusto. Ringrazio tutti i partecipanti, i soci e i nostri prestigiosi sponsor per il supporto."

CRISPIANO - Il 26 e 27 novembre 2024, il Parco delle Querce di Crispiano (Taranto) diventerà il cuore pulsante del mondo della pizza grazie al 1° Campionato Mondiale di Pizza Contemporanea, organizzato dall'Accademia Professionale del Gusto, sotto la guida del maestro pizzaiolo Domenico Rossini. Questa nuova competizione rappresenta un’occasione straordinaria per pizzaioli di talento provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno per celebrare l'arte e la creatività nell'universo della pizza contemporanea.“Questo evento straordinario è dedicato a tutti i pizzaioli che desiderano mettere in mostra il proprio talento e agli appassionati di pizza, per gustare le più innovative creazioni provenienti da ogni angolo del pianeta,” ha dichiarato Rossini, presidente dell’Accademia. Per due intense giornate, il campionato offrirà un mix di emozioni, competizione e passione, proponendo un programma che include varie categorie di gara e performance spettacolari, il tutto accompagnato da degustazioni e intrattenimento.