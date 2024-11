Fasano, giovedì 7 novembre l'evento 'Motore Italia | Puglia Orizzonti' presso Masseria Salamina

FASANO (BR) – Il roadshow nazionale Motore Italia, il format di Milano Finanza dedicato alle eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano, fa tappa in Puglia con l’evento Motore Italia | Puglia Orizzonti. Questo speciale appuntamento esplora il crescente ruolo della regione Puglia come hub internazionale per lo sviluppo d’impresa, dando voce a istituzioni, imprese consolidate, startup ad alto potenziale, centri di ricerca e investitori nazionali e internazionali. – Il roadshow nazionale Motore Italia, il format di Milano Finanza dedicato alle eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano, fa tappa in Puglia con l’evento Motore Italia | Puglia Orizzonti. Questo speciale appuntamento esplora il crescente ruolo della regione Puglia come hub internazionale per lo sviluppo d’impresa, dando voce a istituzioni, imprese consolidate, startup ad alto potenziale, centri di ricerca e investitori nazionali e internazionali.





L’evento, organizzato con la collaborazione di Puglia Orizzonti, Profondo Capital e Feedel Ventures, offrirà un’opportunità di confronto sui settori chiave della regione. Il Direttore di Class Cnbc, Andrea Cabrini, modererà la diretta su ClassCnbc (Sky 507) e MilanoFinanza.it, a partire dalle ore 10, offrendo un approfondimento sul contesto economico e sulle prospettive di crescita regionale.





Apertura dei lavori e saluti istituzionali – La giornata si apre con i saluti istituzionali di Fabiano Amati, assessore al Bilancio della Regione Puglia. Questo primo momento celebra l’importanza della Puglia come centro di attrazione per nuovi investimenti, favorendo lo sviluppo locale e l’innovazione in settori chiave.





Relazione introduttiva: Le opportunità di investimento in Puglia – A seguire, Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento di sviluppo economico della Regione Puglia, offrirà una panoramica sui settori emergenti e sugli incentivi destinati alle imprese locali, delineando le opportunità di crescita e sviluppo per investitori e imprenditori nel territorio pugliese.





L’outlook economico del territorio – Stefano Carrara, founder e director di Leanus, e Vito Peragine, professore ordinario di Economia Politica presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approfondiranno le tendenze economiche della regione, illustrando strategie e obiettivi per sostenere una crescita inclusiva e sostenibile in Puglia.





La nuova finanza: le opportunità al servizio della crescita di pmi e start-up – In questa doppia sessione dedicata alla nuova finanza, Mohamed Ali Aboudi (investor, World Bank) e Antonio De Vito (direttore generale di Puglia Sviluppo) esploreranno le soluzioni finanziarie a supporto delle pmi e delle startup locali, seguiti da Teresa Pellegrino, direttore generale di Cofidi.it, e Gaetano Grasso, project manager di InnovaPuglia, che presenteranno ulteriori strumenti per facilitare l’accesso al credito e agli investimenti.





Keynote Speech: La Puglia e il futuro dell’impresa – Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana, profondo conoscitore del territorio, offrirà un contributo prezioso sul valore culturale e le potenzialità della Puglia come centro attrattivo per investimenti. Capasa evidenzierà il ruolo sempre più rilevante della regione come hub internazionale per lo sviluppo d’impresa, un tema centrale per la promozione delle eccellenze pugliesi sul mercato globale.





La parola alle imprese: Intelligenza Artificiale e innovazione sostenibile come driver della crescita – Chiude la sessione mattutina un panel dedicato al ruolo dell’innovazione tecnologica per la crescita delle imprese. Giuseppe Acierno (presidente del Distretto tecnologico aerospaziale), Giovanni Melpignano (ceo di Southenergy), Matteo Pertosa (ceo di Angel4Future) e Claudio Tinelli (presidente del Distretto produttivo dell’informatica pugliese) illustreranno i progressi e le sfide che le aziende pugliesi stanno affrontando per posizionarsi come leader di settore.





Motore Italia si conferma quindi come un’importante occasione di confronto e networking per gli imprenditori e professionisti della regione. Col patrocinio della Camera di Commercio Brindisi-Taranto.





Motore Italia | Puglia Orizzonti è in versione multimediale con la diretta su ClassCnbc (SKY 507) e in streaming su milanofinanza.it italiaoggi.it , e sul profilo LinkedIn di MF Milano Finanza.





Per maggiori dettagli sull'evento, visitare Class Agorà