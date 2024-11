BARI - Parte domani la campagna di prevenzione contro le infezioni da Virus Respiratorio Sinciziale in Puglia (VRS) in Puglia nei neonati e nei bambini della prima infanzia, una misura fondamentale per contrastare la diffusione di bronchioliti e altre infezioni gravi delle vie respiratorie durante la stagione invernale.L’anticorpo monoclonale, somministrato in dose unica, agisce come un’immunizzazione passiva contro il VRS e riduce sensibilmente il rischio di infezioni che possono portare al ricovero in ospedale. Alle 10.30 nella sala riunioni della direzione generale del Policlinico di Bari è previsto un punto stampa con l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Piemontese; il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce; la professoressa Mariella Baldassarre, dirigente medico della neonatologia del Policlinico di Bari.È prevista inoltre la presenza del dott. Gianfranco Maffei, direttore della neonatologia del Policlinico di Foggia; del dott. Enrico Rosati, direttore della neonatologia al Vito Fazzi di Lecce e del pediatra Luigi Nigri, referente regionale per le cure primarie e vice presidente nazionale della Federazione nazionale medici pediatrici.