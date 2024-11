Fasano, screening visivo gratuito per i bambini grazie al Lions Club

FASANO – Lo scorso 31 ottobre, il Lions Club di Fasano ha organizzato uno screening oftalmologico gratuito dedicato ai piccoli studenti delle prime elementari dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli. L’iniziativa, rivolta a circa quaranta bambini, è stata ospitata nei locali scolastici di via Galizia ed eseguita dal dottor Alberto Mavilio, oculista, insieme ad Anna Poggianella, ottico optometrista e socia del Lions Club Ostuni Host.L’obiettivo principale dello screening è stato quello di individuare precocemente eventuali disturbi visivi che possono compromettere lo sviluppo della vista nei bambini. L’esame si è concentrato sul riconoscimento di problemi legati alla motilità oculare, su forme di strabismo, e su deficit refrattivi significativi, con un’attenzione particolare alla prevenzione dell’ambliopia, o “occhio pigro”.L’iniziativa ha prodotto risultati utili: il dottor Mavilio ha infatti rilevato in alcuni bambini condizioni che richiedono ulteriori esami specialistici. A questi piccoli pazienti è stato raccomandato di rivolgersi a un oculista di fiducia per approfondire gli esiti dello screening.Grande soddisfazione è stata espressa da Felice Lanzisera, presidente del Lions Club di Fasano, e dalla dirigente scolastica Maria Blonda, che hanno ringraziato il dottor Mavilio e la dottoressa Poggianella per il loro contributo a favore della salute visiva dei bambini. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare le famiglie e prevenire eventuali problematiche visive fin dai primi anni di scuola.