Fondi Natale a Lecce: replica dell’Assessore Delli Noci alle critiche del consigliere Pagliaro

LECCE – L'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci ha risposto alle accuse del consigliere Paolo Pagliaro riguardo alla presunta mancata erogazione di fondi regionali per il programma natalizio della città di Lecce, dichiarando che le affermazioni di Pagliaro sono lontane dalla realtà amministrativa e normativa. Delli Noci ha chiarito che, ad oggi, il Comune di Lecce non ha presentato alcuna richiesta formale né un progetto per ottenere contributi regionali dedicati agli eventi natalizi, e ha sottolineato che non è sufficiente rivendicare risorse senza una procedura e un progetto validi.

L'assessore ha poi spiegato che il problema principale risiede nella mancanza di risorse finanziarie disponibili: "La Regione Puglia non dispone attualmente dei fondi necessari per queste attività poiché il Governo centrale non sblocca le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinate alla Puglia da due anni," ha dichiarato Delli Noci, aggiungendo che i fondi delle precedenti programmazioni, come quelli del POR/FESR 2021/27 e del POC, sono stati completamente esauriti.

L’accusa del consigliere Pagliaro, secondo cui la Regione Puglia favorirebbe finanziamenti per il Comune di Bari a scapito di Lecce, è stata definita da Delli Noci come "una falsità che inquina il dibattito pubblico". L'assessore ha invitato Pagliaro a unirsi agli sforzi della Regione Puglia per sensibilizzare il Governo nazionale e sbloccare le risorse per tutte le imprese pugliesi che ne hanno necessità. “Pagliaro si metta al nostro fianco nell'interlocuzione con il Governo e faccia valere i suoi rapporti politici, inclusi quelli con il ministro Raffaele Fitto, per sostenere le 2.700 imprese pugliesi che attendono le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione,” ha concluso Delli Noci, esortando il consigliere a esercitare la propria funzione politica in modo costruttivo, lasciando la campagna elettorale a un momento più opportuno.