Fiction sull'omicidio di Sarah Scazzi: i sindaci denunciano inganno sul titolo e chiedono rimozione del nome di Avetrana

AVETRANA - Sei sindaci dell’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole (Fragagnano, Maruggio, Lizzano, Leporano, Pulsano e Torricella) hanno dichiarato di sentirsi "ingannati" dalla casa di produzione Groenlandia in merito al titolo della serie Disney+ sull’omicidio di Sarah Scazzi, ambientata in parte nei loro territori e trasmessa dal 30 ottobre. Nel titolo inizialmente proposto per la fiction, "Qui non è Hollywood," non appariva alcun riferimento ad Avetrana, spiega Alfredo Longo, sindaco di Maruggio, in un post su Facebook ripreso dalla stampa locale. Questa mancata menzione, sostiene Longo, è stata determinante per ottenere dai Comuni l’autorizzazione a girare alcune scene sui loro territori.A seguito del cambio di titolo, che ha poi incluso il nome di Avetrana, il sindaco della città, Antonio Iazzi, ha deciso di intraprendere un’azione legale, chiedendo la sospensione della messa in onda della serie e la rimozione del nome della cittadina dal titolo. Questa richiesta è stata accolta in prima istanza dal Tribunale di Taranto, spingendo Disney e Groenlandia a togliere il riferimento ad Avetrana dal titolo della fiction in attesa dell’udienza civile, prevista per il 5 novembre.“Bene ha fatto il sindaco di Avetrana - scrive Longo - a chiedere la sospensione della serie e la rimozione del nome della città dal titolo. D’altronde, anche noi siamo stati ingannati: Groenlandia ci aveva presentato un progetto senza alcun riferimento ad Avetrana.”L’intera vicenda ha sollevato numerose polemiche tra i cittadini e le amministrazioni locali coinvolte, che temono un’immagine distorta e inadeguata del loro territorio, oggetto di una fiction dedicata a un caso di cronaca nera tanto delicato quanto controverso.