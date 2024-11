'Dialoghi scomodi' sui nuovi scenari euro-mediterranei: un incontro per riflettere e costruire insieme un futuro possibile

LECCE — Si terrà presso la Fondazione Palmieri di Lecce un evento di confronto e riflessione sugli scenari geopolitici dell’area euro-mediterranea. L'incontro, dal titolo “Dialoghi scomodi – scenari geopolitici euro-mediterranei per un’altra vita possibile”, avrà luogo il 6 novembre alle ore 18.30 presso la sede della Fondazione in Vico dei Sotterranei, davanti al Teatro Romano.

Promosso in collaborazione con Dialoghi scomodi: Conversazioni aperte su politica e società, il blog di Leonardo Elia, e I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, l’incontro intende offrire una riflessione attenta sulle attuali sfide del Mediterraneo e le opportunità per un'Europa più unita e coesa.

Gli interventi e il tema dell’evento

Il dibattito sarà animato da esperti in campo politico, economico e sociale. Parteciperanno:

Dott. Leonardo Elia , fondatore di Dialoghi scomodi, che introdurrà il tema e modererà la discussione.

, fondatore di Dialoghi scomodi, che introdurrà il tema e modererà la discussione. Prof. Guglielmo Forges Davanzati , docente di Storia del pensiero economico all’Università del Salento, che analizzerà i cambiamenti economici che influenzano l'area euro-mediterranea.

, docente di Storia del pensiero economico all’Università del Salento, che analizzerà i cambiamenti economici che influenzano l'area euro-mediterranea. Prof. Maurizio Nocera, scrittore e saggista, che offrirà una prospettiva culturale e storica sui legami tra Europa e Mediterraneo.

Temi principali del dibattito

Implicazioni degli attuali conflitti geopolitici : Il focus riguarderà gli sviluppi dei conflitti in Ucraina e Libano, e come questi eventi possano riformulare gli equilibri regionali, con impatti sull’Europa e sulle nazioni mediterranee.

: Il focus riguarderà gli sviluppi dei conflitti in Ucraina e Libano, e come questi eventi possano riformulare gli equilibri regionali, con impatti sull’Europa e sulle nazioni mediterranee. Verso un’Europa più solidale : In un periodo segnato da incertezze economiche, il dibattito esplorerà le prospettive per una maggiore cooperazione tra i Paesi europei e per un’Europa più forte di fronte alle sfide sociali ed economiche.

: In un periodo segnato da incertezze economiche, il dibattito esplorerà le prospettive per una maggiore cooperazione tra i Paesi europei e per un’Europa più forte di fronte alle sfide sociali ed economiche. Dialogo tra diverse prospettive: Questo incontro punta a favorire una riflessione collettiva e costruttiva, rivolta a studiosi, cittadini, politici e attivisti, sui temi cruciali della sicurezza, della cooperazione e delle nuove opportunità di sviluppo nell’area euro-mediterranea.

Perché partecipare?

L’evento rappresenta un’occasione unica per comprendere meglio le dinamiche globali e come queste influenzino anche la nostra vita quotidiana. Con il contributo di esperti di rilievo, i partecipanti potranno confrontarsi su temi di attualità e condividere prospettive per costruire insieme un futuro più sostenibile e giusto.

L'incontro coincide con l’ultimo giorno della mostra di Paola Scialpi “Un’altra vita”, un’esposizione di opere che rappresentano una riflessione artistica sulla ricerca di nuovi orizzonti di vita e speranza.

Per informazioni, consultare il sito della Fondazione Palmieri.