Filippo Bertipaglia in concerto a Mola di Bari

Il chitarrista e compositore Filippo Bertipaglia sarà impegnato in tutte le date dell’INTERFULGENT WINTER TOUR di Corrado Rustici, esibendosi come opening act e andando così a consolidre la collaborazione tra Filippo e lo storico produttore italiano.

Il nuovo tour sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo il percorso discografico svolto fin qui da Filippo Bertipaglia che, oltre al singolo “MYSTERIOUS PATH”, nel 2024 ha pubblicato i singoli “NIGHT SHIFT” e “SULTRY WEATHER”, oltre all’EP “INTO YOUR SWEETNESS”, contenente una cover di “TIME AFTER TIME” di Cindy Lauper.





Di seguito le date dell’INTERFULGENT WINTER TOUR

21 novembre: Pistoia (Santomato live)

22 novembre: Lodi (Zio live club)

23 novembre: Torino (Il Peocio)

24 novembre: Castelgoffredo (Mantova) (Teatro San Luigi)

26 novembre: Bologna (Bravo Caffè)

27 novembre: Latina (Monstar Lab)

28 novembre: Napoli (Nevermind)

29 novembre: Polistena (Reggio Calabria) (LSS Theater)

30 novembre: Mola di Bari (Bari) (Dal Canonico)





È online il video, che accompagna l’uscita in digitale del singolo “MYSTERIOUS PATH” e mostra Filippo Bertipaglia esibirsi in totale solitudine al centro della suggestiva biblioteca della Sala Borsa di Bologna con le luci soffuse. Filippo è completamente assorto nell’esecuzione del brano, restituendo perfettamente i continui cambi di tensione che caratterizzano il brano “Mysterious Path”. La regia del video è di Mehmet Gurkan.

Prodotto da RayDada e distribuito da Universal Music Italia Srl, “MYSTERIOUS PATH” segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra Filippo Bertipaglia e Corrado Rustici, che oltre a Filippo ha prodotto grandi nomi come Zucchero, Elisa, Aretha Franklin e tanti altri.

‹‹“Mysterious Path” è una breve composizione che dispiega una melodia dolce, semplice e cantabile – spiega Filippo Bertipaglia – in cui si alternano due sezioni. In particolare, nella seconda la melodia sale gradualmente verso le note più acute della tastiera, offrendo un climax ascendente ed emotivo all'intera architettura musicale. Il cammino misterioso che ha ispirato il titolo è quello della vita stessa, sempre imprevedibile nel suo svolgimento. Ma come l'andamento melodico si prefigge d'essere positivo, anche l'essere umano dovrebbe porsi nella stessa maniera: solo con la sua visione interiore può affrontare il mondo che l'attornia con occhi differenti››.