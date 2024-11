Fino a lunedì il Circo Bellucci a Cerignola con uno show nuovo ma tradizionale

CERIGNOLA - Resterà montato fino a lunedì 25 novembre, in strada comunale San Marco nei pressi dell’Iis Righi Augusto a Cerignola (Fg) il tendone del Circo Bellucci, che con la nuova formazione circense nata dalla collaborazione tra la famiglia di Emidio “Bimbi” Bellucci e Joy Gartner, propone uno spettacolo nuovo, sempre legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati circensi d’origine pugliese, capitanati da Emilio Bellucci.Premiati nei migliori festival del mondo, come a Montecarlo e a Budapest, da sempre sono apprezzati per i numeri con gli animali, elefanti e tigri in particolar modo. Lo show proposto è arricchito da scenografie e nuove attrazioni che una volta non c’erano come il cerchio e le fasce per un totale di 12 numeri, che si alternano tra animali e performer, più la performance comica del clown.“Il nostro è un circo antico, ma modernizzato – ha affermato Emidio Bellucci -. Ci siamo adeguati ai tempi, ma mantenendo sempre la tradizione perché la famiglia Bellucci ha una tradizione di ben cinque generazioni. Dopo Cerignola porteremo questo show in giro per la Puglia e anche oltre a partire da marzo”.Oltre ai performer della famiglia Gartner che emozioneranno il pubblico con i loro elefanti e numeri di acrobazia, sotto lo chapiteau si esibiscono i Flying Ramirez, sensazionali trapezisti messicani, acrobati dell’aria eleganti, veloci e forti, la cui esibizione sarà caratterizzata da volteggi sinuosi, agilità vertiginose, grande tecnica e suprema maestria. Con le tigri si esibisce Clorinda Wilson, una ragazza, una delle due donne in tutta Italia che lavora con questi animali. Ancora ci saranno il Clown Frenk con le sue gag comiche e Teresa Stojcic, che presenta uno spettacolo molto dinamico di hula hop, con una performance all’avanguardia, a metà strada tra l’innovazione e la tradizione. A chiudere il cast c’è la mascotte dello show, Sonic the Hedgehog, iconico riccio blu protagonista dell’omonima famosa serie giapponese di videogiochi.“Siamo molto contenti della risposta ricevuta dal pubblico, che è accorso numeroso e che ha atto registrare il sold out in più occasioni – ha commentato Emidio Bellucci -. Il circo piace e se lo spettacolo è buono la gente risponde ancora. Ci vuole il prodotto e in questo caso non manca, anche se andremo a migliorarlo perché è un progetto appena avviato”.Da giovedì 21 novembre gli spettacoli saranno proposti tutti i giorni alle 17.30 e alle 21, mentre domenica alle 16 e alle 18.30.: 3486490075