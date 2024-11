Putignano celebra l’autunno con la terza edizione di 'San Martino – Ogni mosto diventa vino'

PUTIGNANO - Sabatoa partire dalle 19:00 e domenicadalle 12:00, il centro storico disi trasformerà in un palcoscenico di sapori, musica e tradizione per la terza edizione di. L’evento, organizzato da Onde Culturali APS con il patrocinio del Comune di Putignano e altri enti locali, celebra la tradizione vitivinicola pugliese e le radici storiche della città del Carnevale.

Tra storia e tradizione

La manifestazione, che omaggia la chiusura della vendemmia, si ispira alle origini rurali del Carnevale di Putignano. La figura storica di Farinella, rappresentata come un eroe ubriacone nei primi documenti, viene reinterpretata per l’occasione con il personaggio di Cippo, mascotte dell’evento.

L’intero centro storico sarà adornato con installazioni a tema vinicolo, che trasporteranno i visitatori in un’atmosfera unica fatta di tradizioni, buon cibo e allegria.

Percorsi enogastronomici

Un’ampia selezione di vini delle migliori cantine pugliesi sarà protagonista. Tra i nomi presenti:

Antonio Pisante e Teanum (Nord della Puglia)

e (Nord della Puglia) Terre Carsiche 1939 e Miali (Valle d’Itria)

e (Valle d’Itria) Varvaglione e Schola Sarmenti (Sud della Puglia).

Non mancheranno anche i tipici vini novelli delle Cantine Colavecchio.

Gli stand gastronomici offriranno piatti che spaziano dal baccalà fritto alle caldarroste, passando per panzerotti, pasta all’assassina e crêpes, curati da attività locali e artigiani del gusto.

Intrattenimento per tutte le età

Oltre al vino e al cibo, la festa offrirà una vasta gamma di intrattenimenti:

Musica dal vivo e spettacoli circensi , con artisti locali come Mario D’Elia, Gianni Pinto & Michele Paddeu, e il Manu Circus Show.

, con artisti locali come Mario D’Elia, Gianni Pinto & Michele Paddeu, e il Manu Circus Show. Area Kids con un grande gonfiabile in Piazza Santa Maria e un laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 9 anni, “Colori di vendemmia”, organizzato dall’Officina dei Saperi APS.

con un grande gonfiabile in Piazza Santa Maria e un laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 9 anni, “Colori di vendemmia”, organizzato dall’Officina dei Saperi APS. Mostra fotografica “Le Mani della Vendemmia: Donne nel mondo del vino”, con scatti di Dino Frittoli e a cura di Erika Lastovskyte, per celebrare il ruolo delle donne nell’agricoltura.

Tavola rotonda e riflessione sociale

Domenica 24 novembre alle 18:00, presso la Sala Laporta della Biblioteca Comunale, si terrà una tavola rotonda sul tema “Donna e Agricoltura - Voci di chi cambia il mondo con le mani nella terra”, organizzata dalla Lega Territoriale COPAGRI. L’incontro coinvolgerà esperti e rappresentanti locali, per discutere delle sfide e del ruolo delle donne in un settore ancora dominato dalla figura maschile.

Un evento da non perdere

“San Martino – Ogni Mosto diventa Vino” è un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni pugliesi. Tra le degustazioni, i laboratori per bambini e l’apertura straordinaria di monumenti come le chiese di San Pietro Apostolo e Santa Maria la Greca, il weekend promette di soddisfare tutti i gusti.

Per info sui laboratori: info.officinadeisaperi@gmail.com.