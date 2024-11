Bari, Emiliano chiude il Forum #mareAsinistra alla Fiera del Levante

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha concluso oggi il Forum #mareAsinistra alla Fiera del Levante di Bari, lanciando un appello alla rigenerazione demografica e allo sviluppo della regione attraverso il ritorno dei pugliesi emigrati e l'attrazione di nuove risorse.

Un piano per il futuro della Puglia

Nel suo intervento, Emiliano ha sottolineato l’urgenza di invertire il trend demografico che vede la popolazione pugliese scesa sotto i 4 milioni di abitanti.

“Abbiamo assolutamente bisogno di manodopera in tanti settori, inclusi quelli intellettuali, e di talenti che possano rafforzare la nostra comunità. La Puglia deve diventare un luogo in cui vivere secondo natura, sostenibilità e innovazione tecnologica, offrendo felicità alle generazioni presenti e future.”

La strategia #mareAsinistra, ha spiegato Emiliano, si pone l'obiettivo di attrarre sia i pugliesi emigrati che persone di altre regioni e paesi, con un focus sull’attrattività territoriale, il benessere ambientale e la valorizzazione delle eccellenze locali.

Il Forum #mareAsinistra

L’evento, organizzato da TEHA Group - Ambrosetti in partnership con la Regione Puglia e Puglia Sviluppo, ha coinvolto 150 business leader, rappresentanti istituzionali e personalità di spicco a livello locale, nazionale e internazionale. Durante il forum è stato presentato uno studio dal titolo:

“L’organizzazione, gestione e comunicazione strategica dell’attrattività territoriale: il Tableau de Bord della Puglia”, uno strumento chiave per definire nuove politiche di sviluppo e crescita.

Obiettivi e visione

Emiliano ha posto l’accento su:

Innovazione e sostenibilità come motori per il futuro della regione.

come motori per il futuro della regione. La valorizzazione dei 300 giorni di sole all’anno e della qualità della vita pugliese.

e della qualità della vita pugliese. Il bisogno di garantire condizioni di lavoro dignitose e ben retribuite, specie nelle piccole imprese.

Il forum rappresenta un primo passo per consolidare una strategia a lungo termine, che punta non solo a ripopolare la Puglia, ma anche a trasformarla in un modello di innovazione sostenibile e accoglienza.

“La Puglia deve diventare un luogo dove è bello vivere, lavorare e crescere. Questo è il nostro impegno per il futuro.”

L’appello di Emiliano è chiaro: investire sul capitale umano e sulle risorse del territorio per costruire una Puglia che sia davvero protagonista nel panorama nazionale e internazionale.