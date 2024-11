Fogia Regalis: alla scoperta della Foggia federiciana

FOGGIA - Sabato 7 dicembre 2024, la città di Foggia ospiterà un evento unico nel suo genere: "FOGIA REGALIS: IMPERIALIS INCLITA SEDES FRIDERICI II", un viaggio nel cuore del Duecento federiciano per riscoprire il legame tra la città e l’imperatore Federico II di Svevia, figura centrale della storia medievale europea.

L’iniziativa, organizzata da Daunia in Italy APS, Gens Capitanatae APS, Ensemble Bona Fides, e dall’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) - Comitato Provinciale Foggia, offrirà una preziosa occasione per immergersi nella storia e cultura medievale della Capitanata.

Un programma imperdibile per gli amanti della storia medievale

Ore 18:00 – Visita guidata

L’evento si aprirà presso la Cattedrale di Foggia con una visita guidata ai luoghi simbolo della presenza federiciana in città. La guida, curata dalla dott.ssa Valentina Talienti e dall’associazione Daunia in Italy, accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta del prestigio di Foggia durante l’Impero di Federico II.

Cripta della Cattedrale – Storia e musica medievale

La visita culminerà nella suggestiva cripta della Cattedrale, dove i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva grazie a:

Rievocazioni storiche : La ricostruzione del Duecento a cura di Gens Capitanatae trasporterà i presenti nella vita quotidiana dell’epoca con personaggi in abiti d’epoca , oggetti storici e ambientazioni fedelmente ricreate.

: La ricostruzione del Duecento a cura di trasporterà i presenti nella vita quotidiana dell’epoca con personaggi in , oggetti storici e ambientazioni fedelmente ricreate. Musica medievale dal vivo: L’Ensemble Bona Fides, specializzato in musica del XIII e XIV secolo, eseguirà brani storici per un tuffo nella cultura sonora dell’età federiciana.

Un evento esclusivo a ingresso gratuito

La partecipazione è gratuita ma limitata a un numero ristretto di ospiti, per garantire un’esperienza di alta qualità e rispettare la capienza degli spazi. L’evento sarà accessibile esclusivamente su invito.

Un’occasione per riscoprire Foggia nell’Impero di Federico II

FOGIA REGALIS si rivolge agli appassionati di storia, cultura e musica medievale, offrendo l’opportunità di riscoprire il ruolo di Foggia come “Sede Inclita Imperiale” e il suo prestigio nell’età federiciana.

Un’occasione per lasciarsi affascinare dal passato e riscoprire la centralità di Foggia nel cuore della Capitanata medievale.