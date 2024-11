Francesco Cavestri, il pianista jazz che arriva al cuore

MILANO - Paolo Fresu lo ha definito un talento con una capacità musicale impressionante. E non si sbaglia. Francesco Cavestri, musicista e pianista jazz molto apprezzato, dopo il sold out registrato al Blue Note di Milano da dove è partito il suo tour che ha toccato diverse città italiane da Nord a sud d’Italia , ritorna live all’interno della Rassegna BLUE NOTE OFF che propone, in contesti di prestigio ed eleganza al di fuori della storica sede di Via Borsieri a Milano, una straordinaria occasione per il pubblico di ascoltare la musica del Blue Note in luoghi insoliti e affascinanti come Villa d’Este a Cernobbio, una residenza patrizia rinascimentale situata sulle rive del Lago di Como.

E' un periodo stimolante e creativo - ci racconta Francesco - sono in giro con la mia musica e non posso che esserne contento. Il 31 ottobre ho tenuto un concerto alla Triennale di Milano per JazzMi con Willie Peyote ed è stato emozionante.

Venerdì 22 novembre Francesco Cavestri si esibirà in un doppio set live alle 21.00 e alle 22.00 all’interno della meravigliosa cornice di Villa D’Este a Cernobbio sul Lago di Como in occasione della rassegna Blue Note Off. Reinterpreterò i brani del nostro cinema italiano, come il celebre 'Metti una sera a cena' di Ennio Morricone - spiega - a L’amore dice ciao di Armando Trovajoli, tratto dal film ''La Matriarca''. Esibirmi in questo luogo meraviglioso è per me un onore. Sono fiero ed entusiasta.

E se lo vedremo in Puglia, ci ha risposto così: Magari, mi piacerebbe molto. Spero l'estate prossima. Tra l'altro, io ho origini pugliesi. Mio nonno era della provincia della Bat''.