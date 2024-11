Fratelli d’Italia propone un Osservatorio regionale in Puglia per supportare le famiglie dei bambini con autismo

BARI - Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia in Puglia ha presentato una proposta di legge per l’istituzione di un Osservatorio regionale sui disturbi dello spettro autistico, con il capogruppo Renato Perrini come primo firmatario. L’iniziativa mira a rispondere alle sfide sempre più pressanti che le famiglie pugliesi affrontano nell’assistenza dei bambini con autismo. Secondo le stime del Ministero della Salute, un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni è affetto da disturbi dello spettro autistico, con una proiezione che potrebbe portare questo dato a un caso ogni 30 entro i prossimi vent’anni.

L’Osservatorio, che verrebbe istituito presso il Dipartimento Salute della Regione, avrebbe il compito di coordinare e monitorare le politiche regionali in ambito autismo, favorendo un dialogo costante con istituzioni, enti e società civile. Tra gli obiettivi dell’Osservatorio vi è la promozione della cultura della salute, il miglioramento dell’assistenza e il supporto concreto alle famiglie. La struttura sarebbe anche incaricata di raccogliere segnalazioni e dati, redigendo un rapporto annuale con proposte specifiche per la prevenzione, la cura e l’assistenza delle persone affette da autismo.

Investimenti e criticità del Servizio Sanitario Regionale

Fratelli d’Italia ha sottolineato che, nonostante il Consiglio regionale abbia recentemente approvato un emendamento che destina cinque milioni di euro al miglioramento dei Centri Autismo Territoriali (CAT), il fondo potrebbe non bastare a colmare le carenze del Servizio Sanitario Regionale in termini di capacità e accesso alle cure. L’Osservatorio proposto dovrebbe quindi svolgere un ruolo fondamentale nel monitorare e migliorare l’efficacia delle risorse investite, individuando ulteriori necessità e promuovendo interventi mirati.

Una squadra di esperti per affrontare l’autismo in Puglia

L’Osservatorio sarebbe composto da professionisti del settore sanitario e socio-sanitario, selezionati per la loro competenza specifica nel campo dell’autismo, con l’obiettivo di analizzare e proporre soluzioni concrete alle sfide che le famiglie pugliesi affrontano ogni giorno. La proposta di legge prevede inoltre che il Consiglio regionale si riunisca annualmente per valutare nuove proposte di intervento a breve e lungo termine, garantendo un miglioramento costante delle condizioni di assistenza e supporto per le persone con autismo e i loro familiari.

Questa proposta rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione e una risposta più concreta ai bisogni delle famiglie coinvolte, in linea con una visione di inclusione e supporto che Fratelli d’Italia intende promuovere in Puglia.