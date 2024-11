Grande successo per la II edizione di Apulia Free Runway

BARI - Un totale di 50 brand, 120 aziende, oltre 2000 partecipanti. Sono questi i numeri della seconda edizione di Apulian Runway Experience, la Settimana della Moda in Puglia, che ha portato in scena gli artigiani della manifattura, coloro che producono rigorosamente sul nostro territorio. ''Apulian Runway Experience è un progetto di trasformazione in cui tutti, addetti ai lavori, imprese e istituzioni, partecipano attivamente'' spiega Daniele Del Genio, presidente CNA Puglia, organizzatrice dell'evento, ''consapevoli di aver fatto un ulteriore passo avanti verso la valorizzazione dell'artigianato e delle produzioni locali, offrendo alle imprese e a coloro che operano nel settore del fashion l'opportunità per farsi conoscere e attraverso di loro far conoscere quella Puglia operosa come formiche. Abbiamo offerto alla delegazione estera che abbiamo ospitato e accompagnato nelle cinque tappe, l'opportunità di sapere che in Puglia conviene venire sempre e non solo d'estate''.Cinque le tappe: Lecce, Martina Franca, Mesagne, Bari e Trani, dove si è svolta la serata conclusiva, nella storica cornice di Palazzo Beltrani. ''Per realizzare questa seconda edizione'', aggiunge Del Genio, ''sono state coinvolte circa centoventi aziende, operative in diversi settori, dalla comunicazione alla logistica, dagli allestimenti all'innovazione tecnologica, e hanno lavorato oltre cinquecento persone. Anche questi sono dati importanti, segno che nella nostra regione esistono maestranze capaci di realizzare palcoscenici nazionali. Abbiamo creato l'opportunità per le aziende del settore della manifattura di avere un supporto professionale per la comunicazione ma anche la possibilità di confrontarsi con le esigenze di mercati diversi da quello locale e nazionale.''''L'organizzazione è al lavoro per la terza edizione, forte delle relazioni instaurate con altri settori, nell'ottica di rafforzare il tessuto produttivo regionale di qualità e di creare le opportunità per chi ha scelto di creare e realizzare in Puglia i propri prodotti, il giusto riconoscimento e la giusta vetrina'', continua Del Genio, che conclude: ''Ci portiamo a casa da questa edizione un rinnovato legame tra il mondo produttivo e quello della comunicazione, nuove relazioni tra pubblico e privato e la capacità di trovare un terreno comune, quello della produzione locale, che tiene insieme la ricerca storica e culturale, il design e l'artigianato. Connessioni che saranno ulteriormente rafforzate in occasione dell'edizione 2025, che si terrà il prossimo novembre''.L'evento ha avuto il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, dell'ITS Academy per la moda Mi.Ti., dell'Associazione per il Disegno Industria, delegazione Puglia e Basilicata e del Comune di Martina Franca e della Camera di Commercio Brindisi-Taranto. Inoltre hanno dato il loro patrocinio la Camera di Commercio di Bari e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.: https://www.apulianrunway.com/cartella-stampa-2024/