'Il Borgo delle Meraviglie': a Locorotondo è già Natale

LOCOROTONDO - Il suggestivo borgo di Locorotondo si è trasformato in “Borgo delle Meraviglie", dando vita a un Natale magico che sta già incantando residenti e visitatori. Le stradine bianche del centro storico sono adornate con luci scintillanti, decorazioni natalizie e un'atmosfera fiabesca che celebra la bellezza e le tradizioni pugliesi.Per immergersi completamente in questa esperienza unica, guide.puglia.it ha realizzato un video coinvolgente che cattura l'essenza del Natale a Locorotondo. Il video è disponibile al link: https://guide.puglia.it/it/natale-in-puglia/natale-locorotondo , dove sono riportate anche le date dettagliate degli eventi e dei mercatini di Natale.Eventi in corso:Mercatini di Natale: già aperti al pubblico, offrono prodotti artigianali locali, idee regalo originali e specialità gastronomiche tipiche della tradizione pugliese.Spettacoli e intrattenimento: artisti di strada, musicisti e cori natalizi animano le vie del borgo, diffondendo gioia e spirito festivo.Installazioni luminose: le affascinanti decorazioni di "Il Borgo delle Meraviglie" trasformano Locorotondo in un incantevole scenario natalizio.Per ulteriori informazioni visitate il sito guide.puglia.it (contatti info@guide.puglia.it e 392.5000100).