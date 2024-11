Visioni e Realtà Doc – Gli Sguardi, le Storie: proiezione e dibattito su 'L'Occhio della Gallina' con Antonietta De Lillo

La rassegna è organizzata dall’associazione Presìdi del Libro in collaborazione con WEHOBO, ed è ideata e curata dal critico cinematografico Oscar Iarussi. Questo ciclo di incontri propone al pubblico una riflessione profonda sul concetto di confine, non solo geografico, ma anche culturale e sociale.

Il Film: L’Occhio della Gallina

Il documentario, realizzato in Italia nel 2024, racconta la vita e la carriera della regista Antonietta De Lillo, che, dopo aver realizzato uno dei suoi film più apprezzati dalla critica, si è vista sbarrata la strada dal sistema-cinema, costringendola all'isolamento professionale. Attraverso la forma dell’autoritratto, il film esplora le difficoltà e le sfide che De Lillo ha affrontato nella sua carriera, portando alla luce il paradosso del suo percorso: proprio quando le viene negato il cinema, De Lillo riafferma la sua passione per quest’arte, considerandola uno strumento di cura e di resistenza contro le ingiustizie.

Con una durata di 93 minuti, L'occhio della gallina è una riflessione potente sul ruolo del cinema come arte, ma anche come strumento di lotta personale e collettiva. La regista, a quasi 40 anni dal suo primo film, ci offre uno spunto di riflessione sull’importanza della cultura e dell’arte nel superare i confini imposti dalla società e dal sistema.

Antonietta De Lillo: una carriera tra cinema e documentario

Antonietta De Lillo, nata a Napoli nel 1960, è una regista, sceneggiatrice, attrice e produttrice che ha segnato la storia del cinema italiano con opere come Una casa in bilico (1985), che vinse il Nastro d'Argento come miglior opera prima, e Il Resto di Niente (2004), premiato con tre David di Donatello. Tra i suoi lavori più recenti figurano documentari come La pazza della porta accanto (2013) e Let's Go (2014), insieme a film partecipativi e ritratti di grande profondità.

L’occhio della gallina rappresenta un capitolo fondamentale nella sua carriera, un viaggio personale che riflette sulla lotta per il riconoscimento in un settore che troppo spesso margina le voci più autentiche e indipendenti.

La Rassegna VISIONI e REALTÀ Doc – Oltre il Confine

La terza edizione di VISIONI e REALTÀ Doc ha l’obiettivo di esplorare, attraverso il linguaggio del documentario, le storie e le esperienze che vanno oltre i confini imposti dalle società, dalle convenzioni culturali e dalle sfide quotidiane. La rassegna è realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Bari, la Biblioteca “De Gemmis”, la Regione Puglia e con il patrocinio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici – Gruppo Puglia “Vito Attolini”.

VISIONI e REALTÀ si conferma come un appuntamento imprescindibile per tutti gli appassionati di cinema e per chi vuole riflettere sul ruolo fondamentale dell'arte nel superare le barriere sociali e culturali.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: un'occasione imperdibile per incontrare la regista Antonietta De Lillo, ascoltare le sue riflessioni e partecipare a un dibattito stimolante sul ruolo del documentario nel raccontare storie di resistenza, identità e cambiamento.

Dettagli dell'evento:

Data: Lunedì 25 novembre 2024

Orario: 19:30

Location: Teatro Polifunzionale AncheCinema, Corso Italia 112, Bari

Ingresso: Libero e gratuito