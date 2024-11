Il Monopoli espugna il 'Viviani': 1-0 al Potenza e secondo posto in classifica

La partita si apre con un episodio controverso: al 2’, Grandolfo segna per il Monopoli, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Subito dopo, al 5’, è D’Auria del Potenza a sfiorare il vantaggio, mentre al 14’ Scipioni, di testa, non riesce a indirizzare in porta un’ottima occasione.

Il primo tempo prosegue con continui capovolgimenti di fronte: al 22’ Vazquez manca un’opportunità per il Monopoli, e due minuti più tardi D’Auria, questa volta di sinistro, non centra lo specchio della porta. Il Potenza continua a spingere e al 28’ è ancora D’Auria a rendersi pericoloso, ma il suo destro si stampa sul palo, lasciando il risultato sullo 0-0 al termine della prima frazione.

Nella ripresa, il Monopoli trova finalmente il vantaggio al 7’: Grandolfo, con un preciso tocco al volo di destro, batte il portiere del Potenza, siglando il gol decisivo. L’attaccante biancoverde sfiora il raddoppio al 14’, ma la sua conclusione esce di poco.

Il Potenza non si arrende e al 29’ D’Auria, ancora protagonista, va vicino al pareggio, senza però riuscire a trovare la rete.

Con questa vittoria, il Monopoli consolida la seconda posizione in classifica, confermandosi come una delle squadre più solide del campionato. Il Potenza, invece, resta fermo al quarto posto a quota 25 punti, in compagnia di Avellino e Picerno.

Il Monopoli si prepara ora a proseguire il suo inseguimento alla vetta, forte di una striscia positiva che sta regalando entusiasmo e ambizioni ai tifosi pugliesi.