Lecce in trasferta a Venezia: sfida cruciale per la salvezza

Domani sera, alle 20:45, il Lecce affronterà il Venezia allo stadio “Penzo” nella tredicesima giornata del girone di andata di Serie A. Per entrambe le squadre, il match rappresenta un appuntamento fondamentale per smuovere la classifica e avvicinarsi ai rispettivi obiettivi stagionali.

I salentini, reduci dall’1-1 interno contro l’Empoli al “Via del Mare”, hanno bisogno di una vittoria per consolidare il cammino verso la salvezza. La squadra, ora affidata a Marco Giampaolo, al suo debutto sulla panchina giallorossa, dovrà però fare i conti con diverse assenze pesanti: Bonifazi, Pierret e Banda non saranno disponibili a causa di infortuni. Nonostante ciò, Giampaolo ha scelto di puntare su Ramadani e Rafia come esterni, con Tete Morente nel ruolo di regista e la coppia Krstovic-Dorgu a guidare l’attacco.

Dall’altra parte, il Venezia, ultimo in classifica e reduce dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Parma, cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire la china. Tra le fila dei lagunari, guidati da una formazione offensiva, spiccano Zampano e Duncan sulle fasce, con Busio nel ruolo di trequartista e il tandem Pohjanpalo-Oristanio in avanti.

L’arbitro della gara sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, provincia di Torino.

Uno sguardo ai precedenti ci riporta al 25 novembre 2001, quando le due squadre si affrontarono al “Penzo” in Serie A. In quell’occasione, il match terminò 1-1: il Venezia passò in vantaggio al 14’ del secondo tempo con Di Napoli, ma il Lecce trovò il pareggio al 27’ grazie a un gol di Konan.

Quella di domani sarà una partita intensa, con punti pesanti in palio per due squadre decise a riscrivere il proprio destino in questa stagione.