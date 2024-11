'Il Natale quando arriva, arriva', il programma natalizio del Comune con la condivisione delle associazioni di categoria

Un invito ai cittadini di riappropriarsi delle città con l'impegno dei commercianti





TARANTO - E il Natale arriva anche a Taranto, con la sua magia, le sue luci, con un fitto calendario di eventi e attrazioni che potranno coinvolgere grandi e piccini nei diversi quartieri della città. I giorni di festa che aspettiamo saranno connotati da luminarie, musica e iniziative che porteranno allegria e spirito natalizio.





Va dato merito all’Amministrazione Comunale, in particolare agli Assessori Gianni Azzaro e Angelica Lussoso, di aver ascoltato - nei diversi incontri – le istanze delle Associazioni di Categoria e di aver condiviso – pur nella limitata disponibilità del budget – tutte quelle iniziative possibili per strutturare un’offerta accettabile. I problemi di Taranto e del commercio sono noti a tutti e c’è molta aspettativa per il periodo natalizio che potrebbe compensare le carenze e la crisi di un settore che merita più rispetto e attenzione.





Il Natale diventa così un’occasione irripetibile per i cittadini di riappropriarsi della propria città, dei quartieri, delle vie commerciali, dei negozi di vicinato. Per i commercianti condividere le iniziative di Natale significa certo rispettare la tradizione, ma anche rinnovare l’impegno di programmare iniziative in proprio per ridare vitalità alle strade e quindi contribuire alla vitalità della città stessa. Di qui l’invito ai cittadini di riappropriarsi della propria città e di “vivere” le iniziative natalizie. Non c’è soddisfazione più appagante per i commercianti se i tarantini torneranno a “vivere” tutte le vie del borgo e degli altri quartieri della città.





In quest’ottica va sottolineato l’impegno del Comune nell’affrontare il problema della mobilità e dei parcheggi: con 1500 posti auto disponibili ed equamente distribuiti tra Caserma Mezzacapo, Artiglieria e Banchina Torpediniere. Questa iniziativa non risolverà totalmente il problema ma si intuisce come possa rappresentare una grande boccata d’ossigeno. Senza parcheggi non c’è commercio, non c’è vitalità: strutturare parcheggi e mobilità può aiutare a frenare la desertificazione del borgo.





Il programma “natalizio” proposto dall’Amministrazione, con musica e animazione per favorire lo shopping natalizio, si diversifica in tutti i quartieri della città: il 5 dicembre si comincia con l’ inaugurazione del Parco Ludico in Piazza Garibaldi, il giorno dopo c’è la Parata Natalizia al quartiere Paolo VI, l’8 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:30 ci sarà la Parata Natalizia in Viale Liguria. Il programma poi prosegue il 13 dicembre (sempre di sera, in via Anfiteatro), il 15 dicembre (al mattino, in corso Vittorio Emanuele, a Talsano, e di sera in via Cesare Battisti, a Taranto), il 20 dicembre (di sera, al rione “Tamburi”) ed il 28 dicembre in Città Vecchia.





Insomma per Natale ci aspettano giornate dedicate ad attività di svago, di animazione e di intrattenimento per famiglie e bambini, ma anche caratterizzate da momenti di sport con dimostrazioni pratiche e da esibizioni musicali, di danza, di artisti di strada in grado di coinvolgere cittadini, visitatori e turisti nel periodo più magico dell’anno.





Eppoi grande novità, il “Villaggio di Natale”, la nuova iniziativa adottata nell’ambito del programma finalizzato non solo a valorizzare la città facendola diventare centro di aggregazione per residenti e visitatori, ma anche a dare impulso all’economia locale. Come disposto dalla Giunta, su proposta del vicesindaco Azzaro, l’area in cui sorgerà il “villaggio di Natale” sarà una delle più centrali ed attrezzate della città: il “BAC-Parco della Musica”. Questo spazio (riconsegnato dopo anni alla città) ospiterà le casette che nei giorni 8, 14, 15, 21, 22 e 23 dicembre, dalle ore 18.00 alle 22.30, saranno animate con attività a tema natalizio. Ci sarà anche Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.





Il “Villaggio di Natale” va ad affiancarsi alla pista di pattinaggio sul ghiaccio già inaugurata nel cuore del Borgo e alle “luminarie” che sono state installate anche in altri punti dell’area urbana: al Ponte Girevole e nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto che va da piazza della Vittoria alla Chiesa Madonna di Fatima, a Talsano; nelle piazze antistanti alle Chiese San Francesco De Geronimo e Gesù Divin Lavoratore, entrambe al rione “Tamburi”; alla Chiesa Regina Pacis, nella borgata cittadina di Lama; alla Chiesa Corpus Domini, nel quartiere “Paolo VI”; alla Chiesa Santa Famiglia, al rione “Salinella”.