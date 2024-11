Inaugurato il Centro Prelievi di Oria, un passo avanti per la salute del territorio della provincia di Brindisi

ORIA (BR) – Questa mattina, il Centro Prelievi di Oria ha ufficialmente aperto le sue porte, un importante traguardo per la salute pubblica della nostra comunità. La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso la sede del poliambulatorio, alla presenza di illustri ospiti, tra cui il Direttore Generale della ASL, Maurizio De Nuccio, il Direttore del Distretto Sociosanitario 3, Gabriele Argentieri, la Coordinatrice del Poliambulatorio, Filomena Carbone, e il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione, Tommaso Gioia.





Durante l'evento, il Direttore De Nuccio ha espresso gratitudine nei confronti del Direttore del Distretto e di tutta l’équipe, sottolineando la loro grande professionalità e dedizione: "Il lavoro di ogni singolo componente è fondamentale per garantire un servizio sanitario di qualità".





La Coordinatrice Carbone ha evidenziato l'importanza di questa apertura, affermando che "rappresenta un traguardo fondamentale per il territorio, poiché risponde in pieno alle esigenze espresse negli ultimi tempi da cittadini e operatori". Questo nuovo centro non solo migliorerà l'accesso ai servizi di salute, ma contribuirà anche a ridurre i tempi di attesa, garantendo così un'assistenza tempestiva e efficace.





Il Consigliere per la sanità del Presidente Tommaso Gioia ha voluto sottolineare con orgoglio che "oggi celebriamo un passo significativo per la sanità pubblica in tutti i territori della provincia di Brindisi. In particolare, l'apertura del Centro Prelievi di Oria rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini, assicurando loro un accesso agevole e diretto ai servizi sanitari".





Gioia ha inoltre ribadito il suo impegno nel garantire che ogni comunità possa beneficiare di servizi sanitari di qualità, sottolineando l'importanza di una sanità sempre più vicina ai cittadini.

Il Centro Prelievi di Oria rappresenta quindi non solo un nuovo servizio, ma un simbolo di un rinnovato impegno da parte delle istituzioni nel promuovere la salute e il benessere della comunità. Siamo certi che questa iniziativa porterà benefici tangibili a tutti i cittadini.