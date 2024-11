Tragedia sulla Brindisi-Taranto: scontro fatale tra auto e pulmino, una vittima

ORIA — Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio sulla strada d’accesso alla statale 7, che collega Brindisi a Taranto, nei pressi di Oria. Nell’impatto, che ha coinvolto una Fiat Punto e un pulmino, ha perso la vita una donna a bordo dell’auto. Il conducente della Fiat Punto, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale.I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul posto erano presenti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i Carabinieri, che hanno operato per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause di questo drammatico scontro.