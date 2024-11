Inaugurato il nuovo reparto di Cardiochirurgia al Policlinico di Foggia: “Un traguardo di competenza, fiducia e professionalità”

FOGGIA – Questa mattina il Policlinico di Foggia ha inaugurato il nuovo reparto di Cardiochirurgia, un centro d’eccellenza destinato a servire la Puglia settentrionale e le regioni limitrofe. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il vicepresidente e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, che ha definito la struttura “un’eccellenza nell’eccellenza”, risultato di un investimento di 10 milioni di euro da parte della Regione.Emiliano ha sottolineato l’importanza di questa struttura per evitare ai cittadini di Foggia e del territorio circostante viaggi disagevoli verso altri centri, rendendo disponibili cure d’avanguardia direttamente sul territorio. “Abbiamo superato le difficoltà e l’abbiamo realizzato. Speriamo che i foggiani possano evitare viaggi scomodi e ricevere le migliori cure a casa propria”, ha dichiarato il presidente regionale.L’apertura del reparto, diretto dal professor Domenico Paparella, è il primo passo di un progetto più ampio che punta a potenziare la sanità del territorio. All’interno del Dipartimento di Emergenza Urgenza (Deu) saranno disponibili 14 posti letto di degenza e 6 di terapia intensiva, per un investimento aggiuntivo di 3 milioni di euro. L’assessore Piemontese ha evidenziato il valore della struttura anche in termini di risorse umane, con un team di 74 professionisti, tra cardiochirurghi e personale sociosanitario, inclusi specialisti di livello nazionale, alcuni rientrati appositamente in Puglia. “L’apertura di questo reparto – ha proseguito Piemontese – mira a ridurre al minimo la necessità per i pugliesi di recarsi fuori regione per cure critiche.”Giuseppe Pasqualone, direttore generale del Policlinico di Foggia, ha precisato che il reparto di Cardiochirurgia, attualmente situato nel Plesso Maternità, disporrà di due sale operatorie e un totale di 6 posti letto di degenza e 5 di terapia intensiva. Una seconda fase del progetto, prevista entro giugno 2025, prevede il trasferimento della struttura all’interno del Deu. Pasqualone ha ringraziato i team regionali e il personale del Policlinico per il lavoro svolto, riconoscendo il contributo significativo della Regione nel fornire risorse tecnologiche e dispositivi avanzati per la struttura.Il professor Domenico Paparella ha sottolineato l’importanza di offrire a Foggia un centro cardiochirurgico che eviti ai pazienti di doversi spostare verso altre regioni per ricevere cure di alta qualità. La Cardiochirurgia è integrata in un ospedale universitario, il che permetterà anche la formazione di nuove generazioni di medici. L’Università di Foggia, in occasione dell’evento, ha ricordato il valore della sinergia con il Policlinico, fondamentale per portare eccellenza nel campo della medicina.L’arcivescovo di Foggia, monsignor Giorgio Ferretti, e la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, sono intervenuti per esprimere il loro appoggio alla nuova struttura, che rappresenta un traguardo significativo per il sistema sanitario pugliese e una promessa di assistenza d’avanguardia per tutta la comunità.