Incendio a Torre Guaceto: l’Assessora Triggiani sottolinea l’importanza della tutela ambientale

BARI – L’incendio che ha colpito la Riserva Naturale di Torre Guaceto ha distrutto centinaia di metri quadrati di area naturalistica, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e degli operatori del Consorzio di gestione ha evitato danni ancora più gravi. Lo ha dichiarato l’Assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, esprimendo preoccupazione per l’accaduto.

“Fortunatamente, le fiamme non si sono propagate ulteriormente grazie al lavoro instancabile dei vigili del fuoco, degli operatori del Consorzio e alla presenza dei chiari d’acqua realizzati durante i recenti interventi di restauro ambientale. Questi ultimi, finanziati dal Programma Operativo FESR 2014-2020, hanno dimostrato la loro efficacia, scongiurando una tragedia ancora maggiore,” ha sottolineato l’assessora.

Un impegno continuo per la tutela del territorio

L’incendio rappresenta, tuttavia, “una ferita profonda” per un’area che è oggetto di continua salvaguardia da parte del Consorzio di gestione e dei volontari, con il sostegno della Regione Puglia.

Triggiani ha evidenziato l'importanza del presidio costante dell’area: “Questa tragedia conferma l’insostituibilità del lavoro di controllo e tutela del territorio, così come l’efficacia delle politiche regionali e degli investimenti volti a preservare il paesaggio e la biodiversità vegetale e animale”.

Le cause del rogo sotto indagine

Mentre si attendono gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire le cause del rogo, l’assessora ha ribadito l’impegno della Regione a vigilare attentamente su quanto accaduto, garantendo il massimo sostegno al Consorzio e a tutti coloro che lavorano quotidianamente per la salvaguardia delle bellezze naturalistiche della Puglia.

“Grazie al loro lavoro e alla tenacia, possiamo continuare a godere delle straordinarie risorse ambientali che rendono unica la nostra regione,” ha concluso Triggiani, rinnovando la promessa di rafforzare le azioni regionali per la tutela e la valorizzazione del territorio.

La Riserva Naturale di Torre Guaceto, riconosciuta per la sua biodiversità e bellezza, rappresenta un patrimonio unico per la Puglia, e la sua protezione resta una priorità per le istituzioni regionali e locali.