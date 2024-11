Bari-Cittadella: sfida ostica per i galletti al San Nicola

Ssc Bari fb

NICOLA ZUCCARO – Rilanciato nella corsa per un posto nei playoff dallo 0-2 ottenuto in casa della Salernitana lo scorso 10 novembre, che ha segnato il secondo successo esterno nella Serie B 2024-2025, il Bari tornerà a vincere anche al San Nicola con una vittoria che manca dal 14 settembre? La risposta a questa domanda arriverà dopo l'incontro con il Cittadella, in programma alle ore 15 di domenica 24 novembre.

Nel confronto valido per la quattordicesima giornata del torneo cadetto 2024-2025, i galletti ospiteranno una compagine intenzionata a riscattare il 2-0 subito dal Cesena al Tombolato, nel turno che ha preceduto la sosta per gli impegni delle Nazionali. A seguito di questa sconfitta, pur risultando penultimo con 12 punti in classifica, il Cittadella ha dimostrato di non sfigurare in trasferta, come evidenziato dalla vittoria per 0-1 ottenuta a Palermo il 3 novembre, espugnando il Barbera. Un risultato che i biancorossi dovranno tenere in considerazione in una sfida che si preannuncia ostica, non solo in campo ma anche sugli spalti.

Sulle gradinate dell'Astronave è prevista una bassa affluenza di pubblico, dovuta ai malumori della tifoseria barese per le dichiarazioni (poco rassicuranti) rilasciate in settimana dal presidente Luigi De Laurentiis sul futuro societario del Bari. Per questa ragione, la partita potrebbe svolgersi senza la cornice di pubblico delle grandi occasioni, con il rischio di ripetere quanto accaduto il 21 aprile 2002.

In quella giornata, in Bari-Cittadella 3-2 (valida per il 32esimo turno della Serie B 2001-2002), furono staccati soltanto 51 tagliandi. Essi, sommati ai 2.162 abbonati, registrarono il minimo storico di spettatori paganti al San Nicola.