Incidente mortale sulla SS 275: arrestato il conducente, positivo ai test alcolemici e tossicologici

SPECCHIA – È stato arrestato Danilo Sciurti, 30enne di Specchia, conducente della Volvo che nel tardo pomeriggio di ieri ha travolto un giovane del Bangladesh sulla SS 275. La vittima, che era a bordo di un monopattino, è morta a seguito dell’impatto, mentre un amico che lo accompagnava in bicicletta è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Tricase, dove è attualmente ricoverato.