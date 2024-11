Discarica abusiva scoperta in una villa sul lungomare a sud di Bari

BARI – Una discarica abusiva contenente circa 1.200 tonnellate di rifiuti è stata scoperta dalla Guardia di Finanza all’interno di una villa situata sul lungomare a sud di Bari. I militari hanno trovato cumuli di rifiuti "pericolosi e non", segnalando un elevato rischio di incendio nell’area.La villa è stata immediatamente posta sotto sequestro e il proprietario dell’immobile è stato denunciato. Le autorità hanno avviato ulteriori indagini per quantificare le sanzioni fiscali e ambientali a carico del responsabile, incluso il calcolo dell'ecotassa dovuta per lo smaltimento illegale.