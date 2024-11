Incidente sulla SS100 alle porte di Bari: tamponamento a catena provoca quattro feriti e blocca il traffico

BARI – Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 100, all'altezza dell'uscita per Valenzano-Capurso in direzione Bari. Coinvolte nello schianto quattro auto, che sono rimaste gravemente danneggiate in un tamponamento a catena che ha causato quattro feriti.Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi, con ambulanze del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure ai feriti e a trasportarli in ospedale. Le loro condizioni non sembrano gravi, ma sono comunque sotto osservazione medica. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell'Ordine, che hanno svolto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza stradale.Il tamponamento ha causato disagi significativi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti lungo la SS100 in direzione Bari.