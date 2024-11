Bari, apertura straordinaria del vecchio vivaio comunale: conferenza stampa lunedì con l’assessora Perlino e il capo delegazione FAI Leonetti

BARI - Lunedì 4 novembre, alle ore 12, nella sala giunta di Palazzo di Città, si terrà una conferenza stampa per annunciare l'apertura straordinaria del vecchio vivaio comunale di Bari, situato all'angolo tra via Napoli e via Caracciolo. Questo spazio verde, chiuso al pubblico da decenni, aprirà in via eccezionale il prossimo sabato 9 novembre in occasione della “Campagna nazionale FAI per il clima”, promossa dal Fondo Ambiente Italiano (FAI).L’iniziativa, presentata dall’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, vedrà anche la partecipazione di Gioacchino Leonetti, capo delegazione FAI Bari. Durante l’incontro, verranno illustrati i dettagli di questa apertura speciale, che offrirà ai cittadini la possibilità di riscoprire un luogo storico della città e riflettere sull'importanza della tutela ambientale.L'apertura straordinaria del vivaio comunale si inserisce infatti in un progetto di sensibilizzazione per la cura del patrimonio naturale e la lotta al cambiamento climatico. Per l'occasione, saranno organizzate visite guidate, con il supporto dei volontari FAI, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle specie botaniche e degli elementi architettonici presenti in questo antico vivaio.