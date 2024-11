Serie A, il Napoli cade per la prima volta al 'Maradona'

Ssc Napoli fb

- Nell'incontro delle 12.30 di domenica 3 novembre 2024, il Napoli è stato battuto per 0-3 dall'Atalanta al Diego Armando Maradona. La prima e clamorosa sconfitta subìta dai partenopei fra le mura amiche in questo campionato non compromette il primato degli uomini di Antonio Conte che restano in testa con 25 punti ma con una lunghezza di distacco dall'Inter. Quest'ultima, vincendo per 1-0 sul Venezia nel posticipo domenicale giocato a San Siro alle 20.45, potrebbe ribaltare la vetta della classifica del massimo campionato nella gara di cartello della dodicesima giornata in programma al Meazza di Milano alla stessa ora di domenica 10 novembre 2024.