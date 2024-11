InnovAction Fest: due giorni di innovazione e futuro per ispirare le nuove generazioni

TREPUZZI - La cittadina di Trepuzzi, in provincia di Lecce, si prepara ad accogliere l'InnovAction Fest 2024, un evento che avrà luogo nei giorni 29 e 30 novembre 2024, pensato per giovani e adulti, con l’ambizioso obiettivo di diventare un riferimento nel Mediterraneo per l’innovazione, l’orientamento e le opportunità giovanili.Attraverso talk ispirazionali e workshop formativi, InnovAction mira a sensibilizzare i partecipanti sui temi del futuro, dello sviluppo delle competenze e della trasformazione sociale, con l’obiettivo di:- diffondere idee innovative attraverso il format TEDx, con talk che spaziano tra tecnologia, imprenditorialità e sostenibilità;- promuovere l’orientamento e la formazione con workshop pratici, pensati per dotare i partecipanti di competenze attuali e strumenti utili per il mondo del lavoro;- coinvolgere la comunità locale, creando uno spazio di dialogo intergenerazionale;- posizionare Trepuzzi come un centro di innovazione giovanile nel Mediterraneo, costruendo nuove sinergie e opportunità per lo sviluppo territoriale.IL PROGRAMMA29 Novembre: Il Centro Polifunzionale CoCù (luogo comune Puglia) ospiterà il TEDxTrepuzzi, un pomeriggio di talk aperti a tutta la comunità, dove speaker di rilievo nazionale esploreranno argomenti di interesse collettivo come cittadinanza attiva, rigenerazione urbana, tecnologie digitali e sostenibilità. Tra i relatori di spicco:- Matteo Bonetti - Vice Portavoce Nazionale degli studenti;- Eugenio Russo – CEO di Conthackto;- Iliana Morelli - CEO e Founder di Boboto S.r.l. (società Benefit);- Francesco Piero Paolicelli alias Piersoft - Open Data Manager;- Andrea Fiorilli - Podcaster e Podcast Maker;- Giulia Romagnolo - Vicepresidente di StartNet Youth Ets;- Gino Amato - Imprenditore e investitore digitale;- Luisa Rizzo - Campionessa di guida di droni FPV e Guinness World Record Holder;- Roberto Leone - Regista cinematografico e operatore di macchina da presa;- Paola Restelli - Public Speaker, Social Connector e wiine immersive ambassador.Gli speaker si alterneranno per condividere le loro esperienze e visioni su innovazione, imprenditorialità e futuro, ispirando i giovani a immaginare nuovi scenari per sé e per le loro comunità.30 Novembre: La seconda giornata proseguirà presso la Biblioteca Bibliò con una serie di workshop pratici, in cui i partecipanti potranno approfondire temi legati all'innovazione e all'orientamento. I workshop includono:- Stampa e modellazione 3D;- Scuola di droni;- Laboratorio di Intelligenza Artificiale a cura del Google Developer Group di Lecce;- Progettazione e grafica con Canva Education Italia;- Consigli per un CV perfetto offerti da BuddyJob;- Laboratorio “Il futuro parte dalla testa” di Geni in 21 Giorni.La giornata si concluderà con una Silent Disco itinerante per le vie di Trepuzzi, un’occasione di festa e socializzazione sostenibile, che coinvolgerà i partecipanti in un'esperienza unica grazie all’uso di cuffie wireless, realizzata in collaborazione con ScuolaZoo.L’evento è organizzato da Andreban Studio, Comune di Trepuzzi e Nodo Galattica di Trepuzzi; patrocinato dal Consiglio Regionale della Puglia e supportato dai partner: ScuolaZoo, BuddyJob, Geni in 21 Giorni, Canva Education Italia e Google Developer Group Lecce.--------------------------------------------------InnovAction Fest: https://andreban.com/innovaction