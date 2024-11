'Notte di Luna Calante': gusto, musica e solidarietà a Trinitapoli in attesa della Sagra del Carciofo

TRINITAPOLI - Sabato 23 novembre, il Piazzale Piersanti Mattarella di Trinitapoli si illuminerà di sapori, musica e solidarietà con la "Notte di Luna Calante", un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Trinitapoli e del suo Assessorato al Turismo. Questa serata speciale, preludio alla 15^ edizione della Sagra del Carciofo, promette di celebrare le eccellenze del territorio attraverso un percorso enogastronomico unico.

Un viaggio tra sapori e tradizioni

La manifestazione, curata dalla direzione artistica di Gerardo Russo e organizzata da Rush Srl, vedrà la partecipazione dell’Istituto Alberghiero Aldo Moro di Margherita di Savoia. Protagonisti della serata saranno i prodotti locali e quattro prestigiose cantine vinicole: Casaltrinità, Diomede, Biocantina Giannattasio e Michele Biancardi Vinicola, che daranno vita a un perfetto connubio tra vino e cibo.

L’offerta gastronomica sarà impreziosita dalla creatività dello Chef Domenico Pasculli del ristorante Pane & Amore, che delizierà i presenti con piatti realizzati a partire dai migliori ingredienti del territorio.

Special guest e solidarietà

La serata avrà come ospite d’eccezione la famosa tiktoker Nunzia Caputo, meglio conosciuta come "la regina delle orecchiette di Bari Vecchia". Nunzia non si limiterà a mostrare la sua maestria: sarà possibile acquistare le sue “orecchiette della solidarietà”, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza "Giulia e Rossella" di Barletta, che sostiene donne vittime di violenza.

Musica e atmosfera

A completare l’evento, le emozionanti melodie dei BLAK&BLUES GOSPEL CHORUS, che accompagneranno il pubblico in una serata all’insegna dell’armonia e della convivialità.

La presenza istituzionale

Alla manifestazione parteciperanno il Sindaco Francesco di Feo, l’Assessore al Turismo Giovanni Landriscina e altri membri dell’Amministrazione Comunale, sottolineando l’importanza di eventi che valorizzano il territorio e promuovono la solidarietà.

Appuntamento da non perdere

L’evento avrà luogo presso il Just Dinner Lounge, con inizio alle ore 20:30. L’ingresso è gratuito, e il programma promette un mix perfetto di gusto, cultura e impegno sociale.

Non resta che segnare la data: sabato 23 novembre, una serata che saprà scaldare il cuore e il palato.