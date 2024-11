'Insieme per l’Oncologico' - Quinta Edizione: una serata di beneficenza per l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari

BARI - La solidarietà torna protagonista con la quinta edizione di “Insieme per l’Oncologico”, una serata di beneficenza organizzata da Annamaria Baccaro e dalla Dott.ssa Cristina Maremonti, presidente del CIF Metropolitano Bari, in collaborazione con altre associazioni del territorio. L’appuntamento, che si terrà presso l’Auditorium della Guardia di Finanza di Bari, ha come obiettivo il supporto ai progetti in favore dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.

Un evento per la speranza e la ricerca

L’intero ricavato della serata sarà destinato a sostenere iniziative volte a migliorare il percorso di cura dei pazienti oncologici, con un’attenzione particolare alla ricerca e alla prevenzione.

La manifestazione è anche un momento per ricordare Roberta Patruno, una cara amica scomparsa prematuramente a causa di un tumore, la cui memoria ispira l’impegno continuo degli organizzatori.

“La parola cancro fa ancora paura, ma grazie al sostegno di sponsor e partecipanti, possiamo dare un contributo concreto alla ricerca e alla cura, mantenendo viva la speranza in chi vive la malattia” – ha dichiarato Cristina Maremonti.

Uno spettacolo per sorridere e riflettere

Quest’anno, l’evento offrirà uno spettacolo comico, “Mi Separo 1”, della Compagnia Piccola Ribalta. Con oltre 350 repliche in soli quattro anni, la pièce, interpretata da Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina Gadaleta, esplora con ironia le dinamiche della vita matrimoniale, regalando al pubblico una serata di leggerezza e sorrisi.

Un grazie alla comunità

La riuscita dell’evento è resa possibile grazie al supporto della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, che ospita l’iniziativa, e alla generosità di sponsor e partecipanti.

Sulla pagina del CIF Provinciale Bari, del CIF Bitritto e dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” è possibile trovare aggiornamenti sulle attività realizzate dal 2019 a oggi.

Unisciti a noi per donare speranza!

📅 Quando: Giovedì 28 novembre 2024, ore 20.00

📍 Dove: Auditorium Guardia di Finanza, Bari

Partecipa e contribuisci anche tu a sostenere la ricerca e a regalare speranza a chi lotta contro il tumore. Insieme possiamo fare la differenza.