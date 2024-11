Invecchiamento attivo, oggi nel centro di Bari test gratuiti per gli over 65

BARI - Open day sull’invecchiamento attivo nel centro di Bari. Oggi, 16 novembre, dalle 9 alle 18, il progetto Healthy Ageing fa tappa in via Argiro 44, con un’attività di prevenzione e promozione dedicata a uomini e donne dai 65 anni in poi.Per gli utenti sarà possibile effettuare gratuitamente i test di valutazione multidimensionale per l’analisi del proprio stato di salute, a partire dalle funzioni neurologiche. I test saranno somministrati dal personale dell’Unità di Neurologia dell’Ospedale “Di Venere” di Bari.Considerata la progressiva crescita della popolazione anziana, è da tempo emersa la necessità di affrontare tale cambiamento della struttura demografica attraverso la promozione di una serie di azioni e misure, tutte volte a consentire che le persone anziane si mantengano “vitali” ed in buona salute, così da prolungare le capacità di svolgimento autonomo delle attività di vita quotidiana da parte delle stesse e preservarne le funzioni sociali.Da qui nasce il progetto Healthy Ageing, coordinato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, in collaborazione con la U.O.C. di Neurologiadell’Ospedale di Venere di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Diparti mento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze), partito un anno fa.Finora sono stati organizzati 10 open day, di cui 7 nei comuni di Sannicandro di Bari, Alberobello, Conversano, Giovinazzo, Noicattaro, Putignano, e Bari e 3 presso le RSA Villa Marica, San Gabriele e GVA per lo screening gratuito degli over 65. Hanno partecipato nel complesso circa mille persone.La Neurologia dell’Ospedale Di Venere di Bari, intanto, è impegnata nello screening gratuito della popolazione residente nel territorio della ASL Bari previa prenotazione telefonica o mail. Una équipe di neurologi e psicologi somministra test di “valutazione multidimensionale”, comprensivi di screening della memoria, che consistono in scale di valutazione utilizzate a livello nazionale e internazionale: valutazione clinica generale, stato mentale e mobilità; A.D.L. e I.A.D.L. per la valutazione della capacità di eseguire attività o impiegare strumenti della vita quotidiana; analisi dello stato nutrizionale.Sono stati sottoposti a valutazione anche tutti i residenti over 65 delle RSA del Gruppo Villa Argento (Residenze Sanitarie Integrate) e del Gruppo Korian e i partecipanti over 65 degli open day organizzati sui territori di appartenenza delle Rsa oltre che del comune di Bari. Gli ospiti della RSA - scelti sulla base dei punteggi ottenuti alla valutazione multidimensionale - sono attualmente oggetto di specifici interventi riabilitativi tra cui: la psicomotricità, la riabilitazione cognitiva e l’assistive technology.L’obiettivo degli interventi riabilitativi è stimolare i pazienti over 65 residenti in RSA, con indice prognostico di rischio valutato tra lieve e moderato, ad intraprendere nuove attività cognitive, motorie e sociali, utili all’ampliamento della propria riserva cognitiva, attraverso procedure di intervento che utilizzano anche nuove tecnologie riabilitative appositamente studiate per il progetto.In particolare, vengono applicati interventi di stimolazione cognitiva multimediale e di psicomotricità con l’ausilio del “video modeling”, una tecnica che consiste nel mostrare al paziente un video di una persona che svolge una particolare azione, in modo da prevenire e contrastare il declino cognitivo sia fisiologico sia patologico degli ospiti residenti in Rsa.In linea generale, valutati i dati preliminari, 450 partecipanti agli open day hanno ottenuto un indice di rischio lieve, mentre i 550 residenti delle RSA, considerate le comorbilità di base degli stessi, si attestano nelle categorie che vanno dal moderato al grave.