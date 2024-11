BARI - Concerto in memoria di Josephine Marziliano Grillo, la violinista barese scomparsa lo scorso settembre che l’Orchestra giovanile Bottega dell’Armonia, riunitasi per l’occasione dopo molti anni, ricorda sabato 16 novembre (ore 20.15) nella parrocchia Santa Croce di Bari con il Coro Cappella Musicale San Giuseppe. In programma musiche di Vivaldi, Mozart ed Elgar. All’organo Annarosa Partipilo. Dirige Bepi Speranza.L’ingresso è libero.