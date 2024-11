Israele invia soccorsi ad Amsterdam e chiede azioni dopo l’aggressione ai tifosi del Maccabi Tel Aviv

AMSTERDAM - Israele ha inviato due aerei di soccorso ad Amsterdam e ha chiesto alle autorità olandesi di “agire in modo deciso” dopo che una folla filopalestinese ha aggredito alcuni tifosi del Maccabi Tel Aviv. L’incidente è avvenuto a margine della partita di Europa League contro l’Ajax, lasciando almeno dieci persone ferite tra i tifosi della squadra israeliana. La tensione tra i sostenitori delle due parti è sfociata in scontri violenti, portando il governo israeliano a intervenire prontamente per garantire l’assistenza medica necessaria ai suoi cittadini coinvolti nell’aggressione.Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato le autorità olandesi a intervenire con fermezza per garantire la sicurezza dei tifosi israeliani e per prevenire ulteriori episodi di violenza.Intanto, la situazione rimane tesa anche sul fronte libanese. Quattro soldati malesi della missione UNIFIL delle Nazioni Unite sono rimasti feriti durante un raid israeliano nei pressi di Sidone, nel sud del Libano. Nell’attacco, che ha avuto come obiettivo aree strategiche ritenute basi per gruppi armati, hanno perso la vita tre persone, sebbene i dettagli e le identità delle vittime non siano ancora stati confermati.In Israele, Yisrael Katz ha giurato come nuovo ministro della Difesa in un momento particolarmente delicato per la sicurezza del paese. La sua nomina arriva in un contesto di forti tensioni sia interne che internazionali. Katz avrà il compito di gestire la difesa del paese, tra cui le operazioni di sicurezza a livello locale e le azioni mirate all’estero, come quelle condotte nelle ultime ore in Libano.